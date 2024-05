Sale a la luz el motivo de 'disputa' de los reyes Felipe y Letizia el día de su boda

Se cumplen 20 años de la boda de Felipe y Letizia. Un enlace que mantuvo pegado a la televisión a todo un país, pendiente de una historia de amor de película. Espejo Público habla con la experta en casas reales Ana Polo, que ha relatado algunos de los detalles más desconocidos de la boda real.

Uno de los grandes secretos de Letizia es que cuando se casó con Felipe hablaba un nivel muy básico de inglés. Recuerda la experta que en la boda de Mari de Dinamarca la sentaron junto a Máxima de Holanda por ese motivo. Como es argentina se podían hablar en castellano. "Le metieron un profesor de la escuela diplomática 24 horas para aprender inglés de forma intensivo con horas y horas de pronunciación y ejercicios hasta que lo hizo incluso mejor que Felipe", relata.

Señalaba el colaborador Rául García que lo mismo pasó con el esquí. "Ella no sabía esquiar pero le cerraron las pistas de Xanadú, le contrataron a un instructor y le dijeron que hasta que no supiera hacer el giro tendría que practicar".

Los novios no se ponían de acuerdo pero terminó ganando la disputa Letizia

Como cualquier pareja de novios normales Felipe y Letizia también tuvieron una discusión por la boda. Señala Ana Polo que el motivo de esta riña prenupcial fue precisamente la tarta nupcial. La pareja no se ponía de acuerdo porque Felipe quería que fuera de chocolate amargo y a Letizia le gusta más el chocolate dulce. Fue ella quien ganó la disputa y se elaboró una tarta de 2 metros de este sabor.

La pamela de Marie- Chantal Miller

Otra de las anécdotas más desconocidas del enlace la protagonizó Marie- Chantal de Grecia y Dinamarca. En el Palacio Real había poco espacio entre las mesas, les dijeron a las invitadas que no llevasen pamelas muy grandes porque si no no cabrían en sus asientos. Marie- Chantal Miller se saltó la recomendación llevando un Valentino extraordinario. Un atuendo que, cuenta la experta, debió dificultar la estancia de sus vecinos de mesa. "Si llevas pamela, por protocolo no te lo puedes quitar hasta el postre", añadía.

Quejas por el banquete nupcial

Señala además Ana Polo que hubo mucha gente que se quejó de que en la boda de los reyes de España hubo poca comida. Como curiosidad relacionada con el menú algunos decidieron que a falta de comida buenos son los cubiertos y se llevaron algunos elementos de la vajilla como recuerdo.

Cuando hicieron el recuento de la vajilla se dieron cuenta de que faltaban cubiertos, platitos del pan y unos saleros de plata. Todos estos elementos son considerados como patrimonio nacional y pertenecen a todos los españoles.