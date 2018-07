Ruth le envía una segunda carta a José Bretón para que diga dónde están los niños

La plaza de las monjas de Córdoba ha vuelto a ser el escenario, como todos los jueves, de una concentración para pedir que los pequeños Ruth y José vuelvan a casa. En esta ocasión, ha hecho acto de presencia Ruth, la madre de los pequeños.

El tiempo sigue pasando y no hay noticias de los pequeños Ruth y José. La madre ha vuelto a enviar una carta a José Bretón a la cárcel para pedirle que diga dónde se encuentran sus hijos. "Ahora que tiene tiempo, me podría contestar, porque a la primera carta que le envié no me ha dado respuesta", ha dicho Ruth. En cuanto a la posibilidad de visitar a José bretón en la prisión, Ruth no ha descartado esa posibilidad, "no lo descarto, pero no creo que me diga nada".