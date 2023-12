Ruth Baza, tras denunciar a Gérard Depardieu por agresión sexual: "No lo he contado estos años por asco y vergüenza, penetró mi cuerpo"

Ruth Baza reconoce que ya había olvidado lo que ocurrió después de la entrevista con el actor francés Gérard Depardieu. Ella lo esperaba con ansias, "era una gran oportunidad, la entrevista bomba que estaba esperando". Incluso reconoce que se trataba de un actor que ella admiraba, pero al acabar la entrevista comenzó el acoso.

"Me abrazó. Era muy alto y fuerte, y yo muy delgada. No podía huir, me tenía atrapada. Me besó en los labios profundamente, y después en la cara, con frenesí, me besó una y otra vez". Cuando llegó a España, no sabe muy bien cómo, ya que lo tiene borrado de su mente. Volvió traumatizada, como asegura Javier Ángulo, el director de la revista para la que trabajaba en 1995, ella tenía tan solo 23 años. Ya en ese momento aseguró a Javier que había sufrido maltrato, "pero no me llegó a hablar de agresión sexual".

Para Ruth fue una entrevista en tres actos, "al principio era muy agresivo, me trataba mal", después el actor se calmó tras una crisis de llanto entre ambos y cuando ambos recuperan la compostura es cuando da comienzo la entrevista. Al terminar la entrevista comienza ese de Depardieu "que me invade". "La denuncia ha sido la última forma de catarsis", reconoce la periodista. Durante 28 años Ruth guardó silencio, pero el pasado abril todo cambió cuando salieron a la luz 14 mujeres que denunciaban por acoso y abuso al actor.

En ese momento desbloquea un recurso ya olvidado para ella, "la mente tiene mecanismos para ocultarnos cosas que nos hacen daño". Ruth rebuscó en sus diarios que lleva escribiendo toda la vida y encontró escrito de su puño y letra todo lo ocurrido ese fatídico día. "No he contado la agresión estos años por acoso y vergüenza. Penetró mi cuerpo".

"Me vi viviendo con este señor una situación nueva que ya había vivido antes". "Noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna. No podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca." La angustia ha vuelto a invadir a la periodista tantos años después. "Hurgó con sus dedos en mi entrepierna a través de la fina falda que llevaba. No podía pensar con claridad, pero sabía que aquello no estaba bien."

Las polémicas de Depardieu

Estos días el actor ha estado de nuevo en el foco mediático y no por su trabajo. La publicación de un documental grabado en 2018 donde Depardieu hace

a varias mujeres, entre ellos una menor. "Peso 124 kilos querida, y eso que no tengo una erección, si no son 126." No es el único comentario que el actor lanzó durante su viaje a Corea del Norte, "las mujeres adoran montar a caballo porque les roza el clítoris con la silla de montar. Son unas guarras." La ministra de cultura de Francia incluso ha asegurado que se analizara si retirarle la Legión de Honor concedida en 1996.