Rusia no paga a los pensionistas españoles: "¿Qué culpa tenemos de las sanciones?"

Alfonso García estuvo trabajado y viviendo en Rusia desde 1992 hasta el 2017. Ya en España cobraba su pensión de jubilación. Pero las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania han hecho que lleve meses sin cobrar su pensión rusa. "El 25 de febrero dejé de cobrar la pensión. No llega a mi cuenta. Llega al banco y el banco la devuelve por las sanciones", asegura Alfonso en una entrevista en Espejo Público.

Otras víctimas de las sanciones a Rusia

Una dramática situación que comparte con los llamados ‘niños de la guerra’, un grupo de ancianos españoles que huyeron de pequeños de la URSS y que también han dejado de percibir la pensión que les remitía el Fondo Público Ruso de Pensiones, debido a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, que impiden a los bancos españoles abonar las remesas.

Alfonso reclama su pensión indignado: “¿Qué culpa tenemos los pensionistas? He estado casi 30 años fuera de mi país. Y ahora que regreso y tengo derecho a una pensión, ¿qué culpa tenemos de las sanciones?”.

Este pensionista que ha trabajado durante años en Rusia denuncia también la falta de información y ayuda por parte la administración española. Alfonso asegura que fue el propio director de su banco quien le llamó para informarle: “Yo pensaba que no me mandaban la pensión porque hay que hacer una fe de vida presencial cada año. Hice la fe de vida presencial con el cónsul, que firmé delante de él y se mandó. Días después me llamó mi director de banco y me informa de todo”. Ahora Alfonso pide al gobierno que haga una excepción con las sanciones a Rusia para que los pensionistas españoles puedan recibir sus pagas.