Rosa Díaz, sobre el barómetro de Sigma 2: "Vox es la fuerza política que ostenta una mayor fidelidad de voto"

El barómetro electoral de Sigma 2 para Antena 3 Noticias da la victoria al bloque de derechas: la suma de PP y VOX obtendría la mayoría absoluta. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2 analiza los resultados del barómetro.

Señala Díaz que los bloques no se mueven pero la bronca interna del PP puede pasar factura y los populares ceden cinco escaños que recoge Vox. Asimismo, el PSOE gana el escaño que pierde Unidas Podemos. Afirma la de Sigma 2 en los datos se mantiene la tendencia Vox en relación con el sondeo anterior y aumenta en 5 diputados. Señala que esto "tiene que ver con un hecho muy relevante y es que Vox es la fuerza política que ostenta una mayor fidelidad de voto y un menor índice de indecisión: por debajo de 3".

Señala Díaz que en relación con el PP sí ha aumentado el índice de indecisión mientras que Vox lo ha reducido frente a barómetros anteriores.

Respecto a la valoración de líderes, ni uno aprueba pero los mejor valorados son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con un 3,6. El peor valorado es Santiago Abascal con un 2,6. Yolanda Díaz es la líder emergente que más crece en valoración. Añade Rosa Díaz que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez comparten valoración positiva tanto de los electores de PSOE como de los de Unidos Podemos.

Otro dato destacable es que tanto Yolanda Díaz como Santiago Abacal empatan en valoración por encima del 7 entre sus propios electorados. Quien no es valorada por sus votantes es Inés Arrimadas que no consigue el aprobado. Con esta mala valoración de líderes no sorprende que el 61,4% de los españoles considera que la situación política es mala o muy mala. Al igual que la situación económica: para el 63,2% es mala o muy mala.

