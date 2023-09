Rocío Martínez, sobre la guerra abierta en la selección española de fútbol: "Las jugadoras tienen miedo"

Las futbolistas de la Selección Española Femenina han emitido un comunicado conjunto en el que comunican su desacuerdo conla convocatoria de la nueva seleccionadora Montse Tomé. "Mantenemos firme nuestra voluntad de no ser convocadas por motivos justificados", comunicaban las futbolistas .

Por su parte, Jenni Hermoso ha emitido un comunicado propio en el que responde a las palabras de Montsé Tomé sobre su persona. La seleccionadora aseguraba que no había convocado a Hermoso para protegerla. "Me gustaría dejar algo muy claro, hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?", se preguntaba la jugadora a través de un comunicado.

"Hay alguna jugadora que pidió no ser convocada por Montse Tomé"

Señala la periodista de Atresmedia Rocío Martínez que hay alguna jugadora que pidió no ser convocada a Montse Tomé. Señala que ayer las futbolistas se pasaron la tarde hablando entre ellas y con sus abogados. Las deportistas argumentan que la ley FIFA obliga a anunciar con 15 días de antelación la convocatoria a futbolistas y clubes y por ese lado no podrían sancionarlas. "Pero hay miedo", mantiene.

"La mayor parte de las jugadoras no quieren acudir a la convocatoria"

Jennifer Hermoso lanza el comunicado en torno a las 14.00 horas y habla de una estrategia de división y manipulación. Cree la periodista que las jugadoras se encuentran en un entorno de miedo porque la sanción te puede dejar sin jugar hasta 15 años. "En el comunicado no dicen que renuncian a la selección, sino que manifiestan su intención de no ir".

Las jugadoras podrían enfrentarse a sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros

A las deportistas se les aplicaría la ley del deporte de 2022 a falta de un trámite para que entre en vigor. Según esta normal las jugadoras podrían enfrentarse a importantes sanciones económicas, de entre 3.000 y 30.000 euros. Supone también sanciones administrativas como suspender la licencia federativa, es decir retirarles la posibilidad de jugar al fútbol a las jugadoras entre 2 y 15 años. Si cuando se procediera a la sanción no se hubiera aprobado esta ley se aplicaría la norma de 1990 con sanciones económicas similares pero en el caso administrativo sería de 2 a 5 años con esta ley.

"No creo que las jugadoras tengan un derecho absoluto a blandir sus reivindicaciones"

Joaquín Manso, director de El Mundo, no cree que las jugadoras tengan un derecho absoluto a blandir sus reivindicaciones. Apunta quela selección no es un patrimonio suyo sino que pertenece a todos los ciudadanos. Tienen razón en muy buena parte de las cosas que reivindican. Considera que lo razonable sería mantener vivas estas reivindicaciones pero no desatender la llamada porque eso provoca un perjuicio muy grave al equipo.

"Cuando sugieren que se encuentran en un entorno no seguro tienen que concretar de qué estamos hablando. La acusación es muy grave y estaría bien saber de qué estamos hablando".