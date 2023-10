Roban las cenizas de su marido en Barcelona, muerto de un infarto en unas vacaciones: "No le gustaba nada esa ciudad"

Nadia y su marido Fred son una pareja belga que llevan años asentados en Málaga. Amantes de los viajes el destino quiso que el que realizaron recientemente a Bélgica fuera el último que hacían juntos. Fred falleció allí a causa de un ictus. Su viuda decidió regresar a España en coche con las cenizas de su marido. Uno de sus deseos póstumos era que sus amigos de Málaga le dedicaran un brindis ante sus cenizas.

En su regreso a España Nadia hace parada en Barcelona para visitar a su hijo. Allí aparca el vehículo con tan mala suerte de que sufre un robo. El ladrón rompe la luna del coche y se lleva varios objetos, entre ellos la urna con las cenizas. Cree que la persona que se llevó las cenizas puede desconocer que no es una urna de cenizas pero apunta que en el recipiente está el nombre del fallecido. Su hijo se está recorriendo todos los contenedores de Barcelona en busca de las cenizas del difunto por si alguien las hubiera arrojado para deshacerse de ellas.

Al difunto no le gustaba nada la ciudad de Barcelona y su viuda lamenta que hayan robado las cenizas precisamente allí

Explica la viuda que a su marido no le gustaba Barcelona, era una ciudad a la que no le gustaba ir, por eso lamenta aún más que sus cenizas estén extraviadas en esta ciudad. "Era una ciudad que no querían visitar, no sé por qué, igual que por Londres".

Nadia se ha hecho un tatuaje con las cenizas de su marido y es lo único que tiene de él en este momento: "Está dentro de mí para siempre", apunta.