Rifirrafe entre Garamendi y Tania Sánchez: "Si no quiere pagar la seguridad social, no sea empresario"

Apunta Garamendi que en la propia reforma laboral se introdujo alguna excepción como que no se podía aplicar a ciertas enfermedades graves. Pone de manifiesto que los empresarios quieren erradicar el fraude por el absentismo. "En los últimos 5 años se ha disparado el absentismo en sectores como el de la limpieza", mantiene.

Considera además que este tipo de medidas se han creado para favorecer a la pequeña empresa donde el daño por el absentismo puede llevar a cerrar incluso un negocio.

Matiza que en el caso de las embarazadas la ley prohíbe que se despida a mujeres gestantes y que es la empresa quien tiene que pagar los primeros 15 días de baja laboral. "Pagamos los primeros 15 días de la baja y hemos dicho que en caso de que esto sea así el Estado pague los primeros días de la baja porque las empresas españolas pagamos la seguridad social de 14 millones de españoles y sus familias", destaca.

"El absentismo laboral continuado puede llevar a cerrar la pequeña y mediana empresa"

La diputada de Más Madrid, Tania Sánchez, sí cree que "muchos empresarios incumplen la ley" y "aunque es ilegal despedir embarazadas a muchas se les despide buscando otras excusas y algunas no llegan a tribunales".

Considera también que "obviamente los empresarios tienen que pagar los primeros 15 días porque tienen que asumir que la mano de obra es parte de la inversión y tiene contingencias".

"Hemos reconocido hace mucho tiempo que esto no es la esclavitud y ese coste usted lo tiene que asumir porque es su parte de capitalista y si no quiere no sea empresario y dedíquese a vender su fuerza de trabajo", le respondía.

Por su parte, Garamendi ha calificado las palabras de Sánchez como "un mitin electoral" y ha solicitado que el debate se centre "en el absentismo profesional y el fraude del absentismo que supone millones de euros al año".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.