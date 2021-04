Las 'riders' denuncian acoso sexual: "El cliente me recibió desnudo y quería que le sirviera la comida"

Ana Mesones lleva 10 años trabajando como repartidora de comida a domicilio. Cuenta que a lo largo de su trayectoria ha vivido episodios de acoso sexual por parte de distintos clientes. "Me he encontrado con hombres desnudos, en calzoncillos, que me invitaban a pasar o me engañaban para que pase. Gente mayor que no pueden con la compra y nos hacen pasar a la cocina y otros incluso que nos piden que les tiremos la basura", señala.

CCOO de Cataluña han elaborado un informe en el que recogen testimonios como el de Ana. En su mayoría mujeres que se han encontrado con hombres que les hacían proposiciones sexuales después de entregar el pedido.

Cuenta Ana que cuando no aceptan las proposiciones estos hombres les puntúan mal el servicio y muchas veces la empresa les sanciona sin trabajar por esas malas opiniones. "Me cerraron la cuenta durante 3 días y no pude trabajar en tres días", cuenta una trabajadora en el informe del sindicato.

Entre los trabajadores del gremio planean hacer una 'lista negra' de clientes potencialmente peligrosos para evitar situaciones de riesgo. La persona que solicita el pedido sabe en todo momento dónde se encuentra el repartidor y si se trata de un hombre o una mujer.

Pide que laboralmente se les tenga en cuenta y puedan tener vacaciones o coger una baja laboral tras un accidente.

