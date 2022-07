Ricky Martin, denunciado por acoso: "Asegura que merodea por su casa y le amenaza por redes y por teléfono"

Ricky Martin ha sido denunciado por violencia doméstica. La policía de Puerto Rico ha emitido una orden de protección contra Ricky Martin por supuesta violencia doméstica. Por el momento no ha trascendido la persona que ha llevado a cabo esta denuncia. El propio cantante asegura que las acusaciones son falsas y ha agradecido las muestras de solidaridad que ha recibido a través de su redes sociales.

Señala el periodista Juan Luis Galiacho que el juzgado de primera instancia de San Juan de Puertorrico ha emitido una orden de alejamiento contra el artista. La orden es de un mes y está precedida de la denuncia de una persona que habría estado con el cantante 7 meses y con la que habría roto la relación hace 2 meses. Según la denuncia Ricky Martin acosa al denunciante y en 3 ocasiones ha merodeado por la residencia de esta persona, le ha amenazado por redes sociales y le llama contantemente por teléfono. Está previsto que en las próximas semanas se celebre una vista entre la estrella de la música y el denunciante.

"El denunciante asegura que Ricky Martin habría merodeado por su propiedad hasta en 3 ocasiones y le acosaría a través del teléfono"

Este no es el único problema con la justicia que tiene Ricky Martin en este momento: Su exmanager le pide una indemnización de 3 millones de euros por comisiones no pagadas.

Apunta el periodista Ángel Antonio Herrera que las acusaciones por acoso están muy en el aire. "Me parece que va a ser una cosa de alguien que alegremente ha puesto una demanda a ver qué ocurre. No se precisa si es un hombre o una mujer. es un asunto que me parece un poco extraño dentro de lo extraño que es a veces el mundo de Ricky Martin",mantiene.