El Rey Don Juan Carlos valora la posibilidad de participar en una regata este año

"Don Juan Carlos se siente en forma y animado, y tiene ganas de volver a la competición". La periodista Silvia Taulés ha corroborado en Espejo Publico todos los extremos de la información que previamente había publicado en Vanitatis. Pese a sus 85 años de edad y a los evidentes problemas de movilidad que ha mostrado en sus últimas apariciones públicas, el rey emérito quiere volver a competir en una regata de vela.

Competiría fuera de España

Según Taulés, Don Juan Carlos tiene la decisión tomada, aunque está valorando competir en una regata que no se dispute en España. "No quiere que se repita el follón que se formó en Sanxenxo en mayo del año pasado. Ha aprendido, ha escarmentado, y no va a volver a hacerlo"

¿Entrenamientos en Sanxenxo?

Sin embargo, eso no significa que no vayamos a verlo pronto en nuestro país. "Tiene claro que no va a competir en aguas españolas, pero no descarta venir a entrenarse a Sanxenxo. Los entrenamientos no tienen una fecha fija como las regatas, así que es posible incluso que venga a entrenarse y no nos enteremos". Según publica Taulés, así sería más fácil su vuelta a España que él espera que sea pronto y que deberá ser "hiperdiscreta" y pasar casi desapercibida. Asegura que el Rey tiene ganas de pisar territorio español y ver a alguno de sus amigos y a su familia.

Pedirá la aprobación de su hijo

También asegura que sólo vendrá a España si ese viaje cuenta con la aprobación de su hijo el Rey Felipe VI. Las relaciones entre ambos están en su mejor momento desde su partida y eso le abriría las puertas de un posible retorno a España.

Don Juan Carlos participaría en la categoría 6M

La periodista asegura que don Juan Carlos se siente "fenomenal y con energía", lo que le ha llevado a tomar la decisión de volver a competir. También asegura que el monarca está al día de todas las informaciones que se publican sobre él en nuestro país. Preguntado por Susanna Griso si el Emérito está al tanto, por ejemplo, de todas las declaraciones que está haciendo Bárbara Rey sobre la relación que presuntamente mantuvo con él, Taulés asegura que el Rey "lo sigue todo. Le pasan cada día un clip de prensa y está al tanto de todo".