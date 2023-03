La confesión de Bárbara Rey sobre el rey Juan Carlos I: "Me complicó la vida"

Esta noche en 'El Hormiguero' hemos recibido la visita de Bárbara Rey, una de las mujeres que marcó a una generación en nuestro país. Tras el estreno de 'Cristo y Rey', la serie que cuenta su historia con Ángel Cristo, estrena su nueva docuserie ‘Una vida Bárbara'.

La actriz ha reconocido en 'El Hormiguero' que está muy orgullosa con el resultado de 'Cristo y Rey': "Estoy muy contenta, los actores son maravilloso y la serie es total a los hechos".

Durante su visita al programa, Bárbara Rey ha contado su complicada infancia, y es que su madre hizo todo lo posible por no tenerla. Una niñez muy dura en la que la actriz ha hecho sus mayores confesiones.

Pablo Motos le ha preguntado a Bárbara Rey cómo conoció al rey Juan Carlos I: "Me llamó por teléfono", ha admitido. Según Bárbara, ella y Juan Carlos hablaron mucho por teléfono antes de conocerse. De hecho, Bárbara ha reconocido que le hubiera gustado que esa llamada no hubiera ocurrido nunca: "Me complicó la vida", añade.

Bárbara se ha sincerado en 'El Hormiguero': "Todo pasa por algo, si no hubiera pasado ahora nos estaríamos hablando de él, aunque no creo que le haga mucha gracia esta conversación, o quizá sí, debe estar muy aburrido allí", ha señalado la actriz.

Ahora, Bárbara Rey mira al rey con otro ojos: "Creo que hay personas que deberían estar más lejos de lo que está él, ha hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas bien", ha señalado.

"Es cierto que ahora está mayor y todos sabemos que genéticamente su familia ha tenido problemas de huesos. Creo que él está feliz y que está bien de su cabeza", añade en 'El Hormiguero'.