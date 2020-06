Revilla: "Si pedimos sanidad sin economía nos tendremos que proteger del hambre y no del coronavirus"

Miguel Ángel Revilla cree que hay que producir y poner en marcha la economía en verano aunque es consciente de que "conviviremos con el virus y veremos noticias de rebrotes".

Rechaza la 'madrileñofobia' ya que hoy pueden ser esas las comunidades con más incidencia del virus "y mañana pueden ser las demás". Pide Revilla que no se estigmatice a determinadas zonas "porque aquí todos somos españoles y hemos tenido el problema, algunos lo hemos solucionado antes que otros pero hay que convivir entre todos".

Señala que "Cantabria es una región segura" y están encantados de que vayan a visitarles españoles de otras comunidades. Cree que 150.000 vascos convivirán con ellos a partir del viernes, y los madrileños llegarán en julio.

Advierte que el virus no va a desaparecer hasta que no haya vacuna y vamos a convivir con él, "aunque está un poco tocado". Explica que tal y como le han asegurado varios médicos en marzo y abril el 50% de los que lo tenían el covid-19 acababan en un hospital y de ellos entre el 10 y el 15% iban a la UCI. "Los médicos dicen que ahora no tienen la carga viral que en marzo y abril y muy pocos van a UCI, son leves y acaban en casa". Cree que la clave está en que en marzo y abril no había prevención ni mascarillas.

Cree que anteponer la sanidad a la economía es eliminar el virus pero traer el hambre. "Si no producimos esto se cae, es una decisión que han compartido otros países europeos".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.