Revilla, preocupado por el reparto de la ayuda económica para la crisis del coronavirus:"Todo lo decide el Gobierno de España"

Asegura Revilla que en la reunión se estableció que los fondos de ayuda para el coronavirus no va a haber un reparto por autonomías y todo lo va a decidir Madrid. "Todo el poder es para el presidente del Gobierno", señalaba. Desde el Gobierno no autorizan un endeudamiento a las CCAA, solo se lo puede permitir el Gobierno con los ERTE o la renta básica.

"No he salido nada contento, porque el que se lleve bien y tenga un hilo más directo con Madrid podrá sacar adelante sus proyectos y no tenemos ninguna capacidad de endeudamiento para poder afrontar una situación de este tipo", apunta el presidente autonómico.

Considera Revilla que "el trato del Gobierno hacia Cantabria ha sido discriminatorio" porque no han tenido en cuenta el coste de los servicios y ni si quiera a la población.

En su encuentro con el Rey Felipe VI, el monarca le comunicó que le habían tratado muy bien en su visita a Cantabria. Revilla agradece la implicación del sector primario "que en medio de la catástrofe sanitaria estaba bastante tocado con las ayudas europeas en el aire y ahora todos tienen la percepción de que es importante apoyar a los ganaderos y agricultores". "Es la gente que hace el día a día y nos permite que tengamos comida que sale de las manos de multitud de españoles y están madrugando para que no nos falte de nada", señala.

