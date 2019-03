La canción que cantó la mujer del alcalde de Mijas será el lema electoral del PP

Michelle Van Gaalen, es holandesa y la esposa de Ángel Nozal, el alcade popular del la localidad malagueña de Mijas. Interpretó una versión del "Resistiré" del Dúo Dinámico con una letra propia ensalzando la labor de su marido y sus losgros al frente de esta turística localidad de la Costa del Sol. "Durante una noche de insomnio pensaba en una canción de campaña que resumiera todo lo que habíamos hecho, lo que quedaba por hacer y lo mucho que le quiero", así resume Michelle en Espejo Público las razones que le llevaron a preparar esta canción. "Lo que más me sorprendió es que ayer me llamó el Dúo Dinámico para decirme que les encantó la canción y me la han enviado como regalo", confirma Michelle.

Por su parte Ángel Nozal asegura que "vergüenza no me dio porque ella cantó a capela delante de 80 personas y no sabía que la estaban grabando". La canción se va a convertir en la canción de campaña. "El Dúo Dinámico nos la ha grabado y lo que vamos a hacer es ponerle imágenes para que la gente que no conozca Mijas sepan todo lo bueno que se ha hecho", dice Michelle.