Recibe malos tratos y cuelga sus fotos en Tuenti

Ha contado su historia en "Tuenti", donde ha colgado fotos en las que se aprecian las señales de la violencia.Un ojo hinchado, hematomas en la cara, arañazos en el cuello y dolor, mucho dolor. Así dice sentirse Mariam, una joven de Bailén que acaba de denunciar al que ha sido su novio durante los seis últimos años. Lo acusa de darle una brutal paliza.

La reacción de esta chica, de apenas 20 años, fue acudir a la Guardia Civil de su pueblo para contar lo que había pasado. Sin embargo, Mariam decidió que "todo Bailén" también tendría que enterarse de lo sucedido. Por eso, contó su historia en "Tuenti", donde ha relatado el infierno vivido durante su relación. Además, ha colocado fotografías en las que se aprecian las heridas que, según ella, le causó su agresor.

Rosa, la madre de Mariam reconoce que nunca vio con buenos ojos a la pareja de su hija "le decía que no se vistiera de tal o cual forma, que no se pintara ...la tenía anulada". Mariam reconoce que no la dejaba hacer nada "tuve que dejar la banda de música y él se iba de marcha con sus amigos. Yo me quedaba en casa porque decía que era mi obligación", asegura.