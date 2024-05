Rebeca, joven española que explica por qué se fue al extranjero: "Aquí cualquier trabajo te permite tener una vida"

La reciente publicación de las estadísticas de migración y su cualificación en nuestro país arrojaba datos impactantes. Según esas estadísticas, la mayor parte de los españoles que emigran estarían cualificados, contando con un título o formación específica; mientras tanto, una inmensa mayoría de los extranjeros que vienen a nuestro país carecerían de cualificación o un título válido.

¿Fuga de talento?

Rebeca sería un ejemplo concreto de esas cifras, ella es una joven española, estudiante y trabajadora al mismo tiempo, que decidía buscarse un futuro mejor lejos de nuestras fronteras. Titulada en Magisterio, especializada en pedagogía terapéutica y graduada en Pedagogía, actualmente se encuentra cursando un máster online de enseñanza de español a extranjeros. Con toda esa formación que sigue ampliando, cuenta que lleva un año en el extranjero ejerciendo como profesora de español.

Está totalmente convencida de la decisión que tomó de cambiar la capital de España, Madrid, donde residía junto a sus padres; por la de Dinamarca, Copenhague. Desde el primer momento se mostraba clara a la hora de justificar su decisión de emigrar: "En Dinamarca cualquier trabajo, aunque sea un trabajo que no necesite ningún tipo de cualificación, te permite tener un salario que te permite independizarte y tener una vida en la puedes pagar todo lo que necesites".

Serias dificultades

"La situación laboral es mucho mejor aquí, sin duda"

La joven explica además cómo era su situación en nuestro país, donde vivía con su familia y, según afirmaba, no tenía la posibilidad de empezar una vida por su cuenta: "Yo actualmente en España no me podía haber independizado, y es la misma situación que tienen la mayoría de mis compañeros de estudios".

Expone los obstáculos a los que se enfrentarían en España jóvenes en condiciones similares: "Para entrar en un trabajo tienes que hacer unas oposiciones uqe son muy largas, sino, tienes que entrar en una escuela concertada o privada, que es muy difícil, con salarios muy bajos".

Por último, la periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, destacaba el perfil y el caso de Rebeca. "Dos carreras, te has tenido que ir a Dinamarca, porque no te podías independizar y mucho menos buscarte un piso y empezar una nueva vida".

Un sistema colapsado

Mientras cantidad de personas con un perfil parecido al de Rebeca, el abogado experto en inmigración, Pau Ventura, explica la otra cara de la moneda. La situación que viven miles de inmigrantes al llegar a nuestro país sería bien distinta. Según los datos oficiales, un 80% de los extranjeros recién llegados dispondrían de una "baja cualificación", frente al 60% de los nacionales que se marchan, lo hace con títulos universitarios.

El letrado enumera varios problemas respecto a estas cifras, destacando el colapso en el sistema de convalidaciones. Pau Ventura afirmaba que el número de inmigrantes que llegan formados a nuestro país sería considerablemente superior, de existir mayor rapidez en esos procesos.