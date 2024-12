La realidad de las Navidades de los afectados por la DANA: "Este año no se puede celebrar nada"

Rocío y María Ángeles son dos vecinas de Alfafar, municipio situado en la provincia de Valencia y uno de los más afectados por la riada que provocaron las lluvias de la DANA del pasado 29 de octubre. Dos meses después de la tragedia sus hogares siguen invadidos por la humedad y lejos de recuperar la normalidad anterior a aquel día.

Muchos lo han perdido casi todo y a la hora de responder a cómo están pasando estas navidades, responden con contundencia no tener absolutamente nada que celebrar.

"Mientras no tengamos dinero..."

Pese a que la vivienda que era el hogar de María Ángeles hasta hace dos meses la han podido limpiar casi totalmente después de que su planta baja fuera arrasada por las aguas, la humedad sigue invadiéndolo todo. Además en el salón, la marca del nivel que alcanzó el agua supone un pesado recuerdo de lo sucedido.

"Los cuadros los hemos rescatado del agua"

María Ángeles considera "muy difícil" que puedan volver pronto a vivir en su casa, dadas las numerosas reformas y reparaciones que necesita el inmueble, además de hacerse con los electrodomésticos que quedaron inservibles.

La mujer se mostraba muy agradecida por las muchas donaciones que han llegado a la zona devastada. Confiesa que gracias a donaciones privadas tiene los muebles básicos de todo salón: un sofá, una mesa y seis sillas. También ha podido recuperar algo de la tan ansiada normalidad gracias que también recibió una lavadora, un microondas y una nevera. Tuvo que tirar los suyos. Aún necesitan mucha ayuda.

"Lo que viene a través de instituciones, no llega"

También se percibe indignación en las palabras de la afectada por la DANA. Asegura que las ayudas de los distintos organismos no terminan de alcanzar a los damnificados. Pese a todas las promesas de las autoridades políticas, María Ángeles hacía al mismo tiempo una denuncia y una petición: "Lo que tenga que donar la gente que se a nivel de puerta, de personas. Lo que viene a través de instituciones, no llega. Lo que sí que llega es lo que viene a la puerta".

Recuerda que el pasado día 25, día de Navidad, una mujer de Soria, desplazada a la zona como voluntaria, iba puerta por puerta repartiendo una pequeña cesta de Navidad: "Así llegan las cosas, de otra forma la verdad es que no llega".

La verdad de las ayudas prometidas

La mujer reclama que a día de hoy tan solo ha recibido los 6.000 euros de ayuda que proporciona a los afectados el Gobierno de la Generalitat Valenciana: "Del central, yo, nada".

"Yo no quiero recordar nada"

Los miles de damnificados afrontan las fechas navideñas con poca ilusión. Sus visitas al mercado no tienen nada de especial este mes de diciembre, por muchos motivos: "No, no, no, no. Este año o se puede celebrar nada".

Muchas familias han quedado rotas para siempre y otras muchas ni siquiera tienen previsto reunirse esta Nochevieja.

No son pocos los ciudadanos que manifiestan sus deseos de que pase el tiempo. Rocío, vecina de María Ángeles, expresaba el sentir, no muy optimista, de muchos: "Apretaría un botón para que hubiesen pasado dos años, para que estuviese normalizada la situación. Esto ni en dos años se normaliza".

