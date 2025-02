El PSOE se enroca en su postura sobre el SMI: "Y el que no lo entienda es que no ha estudiado Tributario"

El objetivo del PSOE de estos días es hacer pedagogía. Intentar explicar su postura sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la que siguen enrocados desde que el Gobierno aprobó su subida. "Es una marcha adelante, potentísima para cientos de miles de trabajadores de nuestro país", ha insistido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

El mensaje de los socialistas a la vicepresidenta segunda es claro, en sus planes no está modificar los tramos del IRPF. "Y el que no lo entienda es que no ha estudiado Tributario", ha deslizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Hoy en Sumar persisten en su cometido, exigen que las rentas del SMI no tributen. "La adecuación que hay que hacer del sistema de impuestos no pasa por gravar precisamente a los trabajadores más desprotegidos", ha insistido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El SMI divide al Gobierno

Las discrepancias en el seno de la coalición son evidentes, pero hoy la parte socialista ha tratado de quitarle importancia. "No hay ningún peligro de ruptura en absoluto", ha afirmado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Los sindicatos piden resolver el problema

Mientras, los sindicatos instan al Ejecutivo a buscar ya una solución. "Que el Gobierno resuelva el problema que para eso lo ha generado", ha exigido el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Aunque para CCOO esa solución no pasa por dejar de tributar. "Lo que menos necesitamos es que se abra la puerta a este discurso que demoniza los impuestos", ha añadido el líder sindicalista.

El PP ironiza con Sumar

En el debate del SMI también ha entrado el Partido Popular. "Tenemos un Gobierno que nos engaña, que trata de tomarnos el pelo", ha asegurado el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado.

Los de Feijóo -como Sumar- abogan por que las rentas más bajas no paguen impuestos y para ello, ya han presentado una iniciativa en el Congreso. De ahí que hoy pongan el foco en los de Yolanda Díaz, a los que anima a apoyar su propuesta en la Cámara Baja. "Estamos contentos de que Yolanda se venga al lado del PP", ha ironizado el Vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo.

