La reacción de Mariló Montero tras ver una imagen suya alterada para hacerla ver más gorda: "Me veo otra persona"

La obesidad se considera ya la gran pandemia nuestro siglo. Más de la mitad de la población de España tiene sobrepeso, algo que afecta al mercado laboral. Las enfermedades por obesidad son la causa de hasta cuatro días de baja al año, incluso el abandono del puesto de trabajo.

Este es un problema para el que algunos países ya están tomando medidas, por ejemplo, Reino Unido propone recetar inyecciones para hacer perder peso a las personas obesas en paro.

¿Debería España también tomar medidas? La obesidad y el sobrepeso se disparan en nuestro país, ya lo sufren el 55% de los adultos españoles. Lo más preocupante es que uno de cada tres niños del país.

El sobrepeso también afecta al mercado laboral. Un 66% de las personas con obesidad sienten discriminación en entrevistas laborales o para acceder a un trabajo.

¿Cómo se verían nuestros colaboradores con otro peso?

Hemos querido hablar con nuestros colaboradores para ver cómo se sentirían si pesaran unos kilos más, para ello, les hemos mostrado unas fotografías de ellos mismos con otro peso. Mariló Montero explica que se ve rara, "como si fuera otra persona".

Juan Soto Ivars por el contrario asegura que se ve estupendamente y no cree que tuviera problemas para encontrar un trabajo.

La realidad es que esto se trata tan solo de una simulación, pero miles de personas tienen que enfrentarse a esta dura realidad día a día.

Por ello, hemos hablado con Charlotte Arrese, actriz y asesora de comunicación. Nos ha explicado que se ha sentido discriminada en algunos trabajos.

Sobre el uso de medicamentos para perder peso, Arreste señala que gratis debería ser por salud, no para encontrar trabajo "el error no está en la persona que no entra en los cánones sino en estos cánones es ser como son".

En este sentido, apunta que es diabética tipo dos y que en alguna ocasión los médicos privados le han recomendado Ozempic, pero actualmente no se puede permitir el coste.