La reacción de la madre de Yéremi Vargas tras la detención del padre por supuesto abuso sexual

El padre de Yéremi Vargas, Juan Francisco Vargas, fue detenido tras ser denunciado por su exmujer por presuntos abusos a su hija de 13 años. Se ha dictado una orden de alejamiento de la menor. Pero ¿cuál es la reacción de Itaisa, la madre de Yéremi? La madre no ha querido hacer declaraciones pero ha compartido un mensaje en redes sociales.

La periodista Silvia García ha revelado en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias que la madre de Yéremi Vargas apagó ayer el móvil para no tener que pronunciarse sobre la detención de Juan Francisco Vargas.

Los familiares de ambas familias no dan crédito a lo sucedido. El mensaje que la madre de Yéremi Vargas en redes sociales ha sido este: "Este tema que ha pasado hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a mi hijo. Y por respeto a todos no voy a a hacer ningún tipo de comentario. Y este tema no va a afectar el caso de la desaparición y reapertura del procedimiento de Yéremi".

El padre de Yéremi Vargas ha compartido una carta en la que niega las acusaciones: "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo".

Puedes conocer más sobre la detención del padre de Yéremi Vargas en Atresplayer