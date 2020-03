'El Rubio', único sospechoso de la desaparición de Yeremi Vargas: "Me he comido 5 años de cárcel sin culpa"

Yemery desapareció cuando tenía 7 años y desde entonces su familia no ha dejado de buscarle. Antonio Ojeda, alias el 'Rubio', es el único sospechoso de la desaparición del menor. A su salida de prisión ha reiterado que es inocente. "Me he comido 5 años de cárcel sin culpa. Yo no lo he hecho", destacaba.

A su salida del centro penitenciario 'El Rubio' intentaba llamar por teléfono desde una cabina y pedía a la prensa que le dejaran usar el teléfono. "Yo no sé nada de Yeremy", zanjaba.

Preguntado por los periodistas por el recibimiento que encontraría en el barrio de Vecindario aseguraba que no le importaba que allí no le quisieran recibir: "Con que me quiera Dios es suficiente", señalaba.