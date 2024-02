La rápida venta de una parte del botín robado en la casa de María del Monte: 48.000 € la misma tarde del robo

Cuando se cumple una semana del ingreso en prisión de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, y supuesto autor intelectual del asalto a la vivienda de la cantante, se han conocido más detalles de los objetos sustraídos y de las acciones de los delincuentes.

Entre dinero, joyas y diversos objetos valiosos, la cantidad estimada que sumaría el botín, rondaría un millón de euros. María del Monte afirmaba recientemente que los asaltantes "llevarse, se han levado todo".

Según informaciones que sacaba a la luz el Diario de Sevilla, en la tarde siguiente a la madrugada en la que se produjo el asalto, una parte del botín obtenido por los asaltantes era vendida a un conocido receptor del barrio sevillano de Torreblanca, por 48.000 euros. Así los asaltantes se habrían deshecho de una parte del botín cuando no habían transcurrido ni 24 horas del golpe.

'Pinchazos' telefónicos

En unos audios filtrados, y obtenidos por las escuchas de los investigadores al teléfono de uno de los delincuentes, se escucharía a algunos miembros de la banda reconociendo que estarían extrayendo las piedras preciosas de alguna de las joyas robadas así como los golpes fruto de esos actos.

En los 'pinchazos' telefónicos los agentes habrían descubierto la cantidad pactada en la compraventa de los objetos de este lote, en el que se habría dividido el botín, así como otros detalles de los ajustes y repartos económicos entre los delincuentes.

"¿Cuánto os queda?" preguntaría el teórico comprador, a lo que un miembro de la banda de atracadores respondería: "Aquí estoy quitando las piedras. ¿No estás escuchando los porrazos?". Poco después acordarían un encuentro para el intercambio: "Véndemelo a mí, ¿no?", insistía el compradores, que, a juzgar por la respuesta obtenida, conseguiría hacerse con parte del botín: "Sí, en cinco minutos está esa gente ahí".

La familia, hundida y sin fuerzas

El mayor apoyo que tendría actualmente Antonio Tejado sería el de su madre, que le visitaba visiblemente afectada por las acusaciones que afronta su hijo. Entre lágrimas aguardaba para entrar en las instalaciones penitenciarias en las que ha sido recluido Antonio, al que también estaría ayudando económicamente.

Junto a María José, madre de Antonio, estaba Samara, pareja del supuesto cerebro del asalto, quien tuvo varios gestos de cariño hacia su suegra y la acompañaba a su domicilio tras la visita.

La incertidumbre continúa siendo grande y muchas preguntas sobre la implicación de Antonio, la cantidad que habría recibido, etc., siguen sin respuesta. En ningún momento la madre o la novia del encarcelado han querido realizar declaraciones y se mostraban abatidas por lo que están viviendo. La madre tan sólo alcanzaba a responder: "Perdón, es que no tengo ganas de hablar, gracias. No voy a hablar más nada. Lo único que os pido es que me dejéis tranquila, que no tengo ganas de nada".