Raphael lanza su disco 'Victoria': "Con Pablo López lo vi muy claro y le pedí un disco"

Raphael presenta su nuevo disco: 'Victoria', se trata de su álbum número 82 y en este caso las letras han sido compuestas por el músico Pablo López. Define este trabajo en común como "una colaboración fantástica". "Este será el primero de muchos que van a venir. Me hacía falta un Pablo López con ese vocabulario de hoy en día para echar riendas a mi imaginación y hacer cosas estupendas e importantes", apunta Raphael.

Cuenta que nunca pensó que a través de un puñado de canciones fuera a contar tanto de su vida después de tantos años en el mundo de la música. El artista cuenta que con Pablo sintió una conexión especial. "Por primera no le dije: "Hazme una canción par ver qué tal", de entrada le encargué un disco entero. Fijaos la fe que tenía en él".

El nuevo disco de Raphael se edita en formato físico, en CD y también en vinilo. "A nosotros nos gustan los vinilos, cada vez más", comenta el artista.

"Me hacía falta un Pablo López para echar riendas a mi imaginación"

Raphael ha valorado las declaraciones de Joaquín Sabina en la presentación de su documental en las que habla de su giro político. "El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón. Justamente por haber sido tan de izquierdas ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oído y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando", declaraba Sabina.

Apunta Raphael que Joaquín es una persona muy inteligente y "no es dudoso en ningún sentido". "Si lo dice es que las cosas no están bien y alguien tendrá la culpa", añade. Reconoce que coincide en parte del diagnóstico de Sabina, "aunque no en todo". "Yo creo que todos coincidimos", añade.