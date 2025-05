"Quería que me quitara las bragas, decía que era un juego": los aterradores testimonios de varias actrices que denuncian acoso en el cine

Los mensajes son claros "Quería que me quitara las bragas, decía que era un juego". "Empezó a pedirme fotos desnuda, que enseñara más". "Cuando le dije "no" dejaron de llamarme para participar en la serie ¿casualidad?". Son algunos de los testimonios de varias actrices que denuncian haber sufrido abuso sexual dentro de la industria del cine y del teatro.

Según CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, el 60,3% de las mujeres del sector audiovisual ha sufrido violencia sexual pero tan solo el 8% lo denuncia. Según el estudio de CIMA, una problemática histórica y sistemáticamente silenciada.

"Estos abusos se dan desde las salas de casting hasta en los festivales"

En ensayos, en castings, en estrenos, en el propio escenario... son muchos los lugares desde donde se ejerce el abuso de poder. "Estas agresiones van desde el acoso verbal, violencia digital, abuso de poder hasta agresiones sexuales" asegura Alba González, Directora Gerente de CIMA. "Son ejercidas en todas las fases de trabajo, desde el casting hasta los festivales", añade González.

Cuando alguna teníamos el valor de enfrentarnos a él nos decía que él se encargaría de que no volviésemos a trabajar

La comunicadora Vanessa Pámpano ha podido hablar con algunas de las víctimas que sí han denunciado. "Cuanto más te dejas someter más premios se te dan.

Hacía comentarios a las actrices antes de salir a escena como "qué tetas tienes, comentarios sobre el culo..." asegura la víctima. "Degradaba e insultaba a actrices. Cuando alguna teníamos el valor de enfrentarnos a él nos decía que él se encargaría de que no volviésemos a trabajar". cuenta aún aterrada.

Según el informe de CIMA, estos abusos no sólo afectan a las actrices. Alba González asegura que "afecta a toda las áreas del sector, desde interpretación hasta las áreas más técnicas".

"Él aprovechaba para tocarlas y besarlas"

Dentro de esta investigación de Más Espejo, hemos podido hablar con María Martos, abogada que lleva el caso de nueve actrices que denuncian a un profesor de teatro en Granada.

"Estaban absolutamente eclipsadas por esta figura, por su profesor, por su gran maestro" asegura Martos. Añade además que muchas de estas mujeres eran menores de edad en el momento en el que se producen los hechos. "Hay algunas que denuncian agresiones sexuales sin consentimiento".

Las denunciantes coinciden en el modus operandi "se va ganando tu confianza poco a poco". Pámpano pregunta a Martos cuáles eran esas prácticas que mantenía el profesor de teatro con las jóvenes: "Se ponían en círculo, se tomaban de las manos y cerraban los ojos. Él aprovechaba para tocarlas en ese momento e incluso besarlas sin consentimiento".

Muchas de estas actrices no saben qué se puede considerar acoso y qué no

Martos cuenta que las chicas ante tales abusos se quedaban paralizadas y que no entendían bien si formaba parte de la dinámica de la clase.

A la pregunta a María Martos sobre si cree que van a salir más casos de este tipo, Martos responde que sí, cree que saldrán más testimonios de personas que han sufrido episodios similares a los de sus clientes.

Según esta investigación y los testimonios recogidos por Vanessa Pámpano a numerosas actrices, muchas de ellas no saben con certeza qué se puede considerar cómo acoso y qué no, y otras no denuncian por miedo, miedo a no volver a trabajar dentro de la industria cinematográfica y teatral.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.