Las quejas de Carmen, vecina a la que una inquiokupa le ha inundado la casa: "Huele a mierda, hay ratas y no dejar de caer agua"

Inquilinos que de un día para otro empiezan a dejar de pagar su piso de alquiler y se convierten en inquiokupas. Esto ha pasado en Badajoz. Y además de causar problemas al dueño del inmueble, que se queda sin la cuota correspondiente, en este caso ha provocado una avería a Carmen, la vecina de abajo, que se ha tenido que ir de su casa porque vivir ahí se hacía insostenible.

Hace un año y medio, Carmen se percató de que tenía humedades. De primeras, avisó a su seguro para resolver la situación que certificó que la avería procedía del piso de arriba. Lo que en un principio parecía poca cosa resultó convertirse en una pesadilla para esta vecina que ha tenido que abandonar su casa.

Carmen se puso en contacto con la inquilina de arriba para informarla de la situación y buscar una solución, pero la sorpresa llegó cuando descubrió que era una inquiokupa. Ella alega que no paga porque es el casero quien tiene que arreglar la avería. En el programa, la afectada relata que para que cesara la humedad la pidieron que no diera el agua, pero que esta ha hecho caso omiso y así han llegado a la situación actual.

"Me he llegado a coger una infección pulmonar"

Su casa es hoy una vivienda inservible. "Me he llegado a coger una infección pulmonar", cuenta Carmen, que tiene que acudir a dar de comer a animales que tiene allí. Animales que también ha encontrado dentro del inmueble.

Las humedades han atraído a roedores e insectos: "Hay ratas, cucarachas y todo tipo de bichos". Después de un tiempo intentando llegar a un entendimiento con la vecina se ha marchado del hogar. "Me he tenido que venir a vivir a casa de mi madre y mis hijas me reclaman independencia y la intimidad de su habitación", nos cuenta.

Lo ha puesto en conocimiento en varias ocasiones de la autoridades porque el agua ya sale hasta la calle.

