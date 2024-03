¿Qué famosa pasea a su perro por la urbanización, no recoge las cacas y tiene "hartos" a sus vecinos? "Es una cerdada"

Más Espejo ha sido informado de que una persona muy conocida en este país deja las heces de su perro sin recoger dentro de su urbanización. Esta persona vive en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón y sus vecinos están "hartos" de que no recoja las cacas de su perro en las zonas comunes. Redoble de tambores porque vamos a desvelar el nombre, 'tatatachán'....esta 'celebrity' es: ¡¡Genoveva Casanova!!

Después de 4 meses desaparecida al ser vista en las portadas con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova regresa a la vida pública. Las cámaras la han captado paseando por la calle, aunque cuesta trabajo reconocerla porque suele ataviarse con gorra y mascarilla, también con una amiga en esta ocasión a rostro descubierto y también en algún acto. Sin embargo, en los últimos días se le vuelve a perder la pista.

A Espejo Público han llegado unos mensajes de una vecina suya de urbanización quejándose de una presunta mala práctica de esta famosa. Varios vecinos asegurarían que pasea por las zonas comunes con el perro suelto, algo que no estaría permitido porque por mucho que se recojan los excrementos no puedes evitar que no lo haga.

Según relatan los vecinos a Más Espejo, Genoveva no sale a la calle porque no quiere ser vista por la prensa, se esconde de las cámaras. Aún así los vecinos se habrían quejado y pedido a la mejicana que saque a su mascota a la calle, pero ella se habría negado.

Genma López ha explicado que el programa tiene un vídeo con las pruebas, pero que no se puede mostrar porque se trata de un lugar privado.

Esta es la conversación que la vecina tiene con Genoveva: "¿De Genoveva? Mira como vecina estoy indignada, pero vamos, todos en el edificio lo estamos, esta mujer no sabe ni lo que es la vergüenza. Mira te cuento, yo ya la he pillado tres veces paseando al perro dentro de la urbanización y dejando las cacas ahí, en zonas comunes, que es que ahí es donde juegan los niños. Vamos, yo en cuanto la vi se lo dije y me dijo esta mujer que no quería sacar al perro por fuera por las cámaras, pero es que así no puede ser, en la urbanización, es que es una cerdada esto que hace. Además, la comunidad es muy tranquila, nunca hemos tenido problemas, pero es que desde que está ella aquí, madre mía, como siga así tendremos que tomar medidas porque es un asco. No caminas tranquilo ni por la urbanización ni nada, ya lo que faltaba".