Qué debemos tener en casa para sobrevivir a un apagón energético como el que anuncia Austria

Tal y como indica Guillermo Pascual, corresponsal de Antena 3 en Bruselas, un apagón eléctrico afectaría a sectores como los transportes, el alumbrado púbico y las comunicaciones así como las cadenas de suministro de alimentos y en última instancia se teme que terminaría afectando a la red de hospitales. El Gobierno de Austria asegura que ese es un escenario realista y pide a sus ciudadanos que tengan en casa todo lo necesario para poder permanecer en sus domicilios 15 días. Aconsejan tener a mano una radio para poder recibir los anuncios oficiales.

Carlos Solsona es un ciudadano español residente en Viena. Asegura que este tema lleva ya dos años rondando a las preocupaciones del Gobierno austriaco ya que en enero estuvo a punto de sobrecargarse la red eléctrica por un fallo técnico y ese problema se solucionó muy al límite. La advertencia del Gobierno austríaco es seria aunque en España niegan categóricamente que exista ningún indicio para un apagón a escala masiva. Pero, ¿Qué necesitaríamos en casa si se diera un apagón?

En primer lugar, deberíamos ir previendo desde ya. No vale a última hora ir como locos a comprar porque probablemente no habría stock. Las baterías externas serían fundamentales para cargar móviles u otro dispositivo. Así como los bidones con gasolina para el coche o alguna caldera que funcione con gasoil.

No se recomienda coger el coche durante un apagón por riesgo de atropellos. Se recomienda hacer acopio de velas para iluminarnos y vernos cuando el sol se pone. Pilas, linternas, una radio y un botiquín son esenciales en el kit básico de supervivencia en apagones.

Aunque sea caro un generador eléctrico nos puede ayudar a alargar la luz un poco más. En cuanto a la alimentación, es importante hacer acopio de agua potable y alimentos que no caduquen: no nos olvidemos del abrelatas. Y si los cajeros y datáfonos no funcionan, tener dinero en efectivo por si tenemos que comprar o pagar algo.

