¿En qué consiste la baja de "reincorporación gradual" que plantea el Gobierno?

El Gobierno da una vuelta a su proyecto de crear un nuevo modelo de baja laboral "flexible" donde el trabajador estaría de baja pero podría incorporarse al trabajo de alguna manera. La propuesta presentada hace unos días por el Ministerio de Seguridad Social no ha caído bien ni entre los sindicatos ni en el ministerio de Trabajo. Tras conocer la idea de Seguridad Social Yolanda Díaz ha pedido "tranquilidad" a los trabajadores y ha asegurado que "no consentirá ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal".

Cambios tras las críticas

Tras estas críticas el Ministerio de Elma Saiz ha cambiado el nombre a su idea y ahora se habla de crear una "reincorporación gradual" del trabajador cuando sea posible. Se trata dicen de facilitar la reincorporación gradual al trabajo una vez que el trabajador esté recuperado y bajo supervisión médica. En este nuevo modelo no se descarta que se pueda combinar el cobro de la baja con una parte del sueldo mientras se vuelve al trabajo de forma progresiva. Para intentar explicar cómo sería esta nueva fórmula que plantea el Gobierno en "Espejo Público" hablamos con Luis Tobajas del Sindicato de Inspectores de Trabajo.

Muchas dudas

Y que mejor que sacar el micrófono a la calle para recoger las dudas de los trabajadores. Estas son las principales preocupaciones a las que responde en el programa Luis Tobajas.

1. ¿En qué casos sería posible esta baja progresiva?

Casos donde el trabajador se recupera poco a poco, no en una baja de corta duración, podría ser por ejemplo en un trastorno músculo esquelético, una intervención quirúrgica que se va recuperando poco a poco. Gracias a esa recuperación paulatina podría volver a su trabajo de forma más sencilla en lugar de ahora que se pasa de la baja al alta directamente y a trabajar. En enfermedades o supuesto con una recuperación gradual.

2. ¿Durante cuánto tiempo puede durar esta nueva baja gradual?

No sabemos el tiempo de duración de esta nueva baja de reincorporación gradual, pero teniendo en cuenta la normativa actual alguien no puede estar de aja, en una incapacidad temporal, un año y se puede prorrogar por seis meses más. La duración de este nuevo modelo de baja dependerá del diagnóstico y de cómo sea la recuperación. Al final serán os médicos los que determines si ese trabajador ya está preparado para volver a trabajar de forma paulatina. ¿Habrá que adaptar el puesto de trabajado al trabajador o recortar su jornada laboral para que el trabajador hago un trabajo a tiempo parcial? De momento no lo sabemos, tal vez esa sea la solución.

3. ¿Se podrá pedir voluntariamente o tiene que ser prescrita por el médico?

No se puede hacer de forma unilateral, es el médico el que tiene que determinar si el trabajador está preparado. Aunque no hay inconveniente en que el trabajador proponga al médico que si se encuentra mejor se vea si está listo para trabajar, pero habrá que ver si para el puesto de ese trabajador hay que realizar una adaptación y si puede hacer el 100% de la jornada o mejor una inferior, lo juzgará el servicio médico.

Todas estas respuestas, explica el inspector de trabajo, son con la poca información que tenemos hoy, habrá que esperar a que el gobierno detalle cómo será finalmente esa baja flexible que ahora se ha bautizado como "reincorporación gradual". Una nuevo frente que ha supuesto otro choque entre el Gobierno de coalición.