¿Qué consecuencias pueden tener las maniobras de Marruecos cerca de Canarias? "No es algo para estar tranquilos"

Cerca de la costa del Sáhara occidental, de ciudades como El Alauín o Agadir, es donde Marruecos ha iniciado unas maniobras militares de tres meses de duración. ¿Qué ocurre con estas maniobras? Que durante estos tres meses los pesqueros españoles no podrán faenar por esa zona. Además del riesgo que suponen estas maniobras para la fauna marina.

Marruecos ha iniciado estas maniobras como protesta ante una decisión de la abogada del TJUE que recomienda anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, porque considera que no se respetan los intereses del pueblo saharaui. Aunque sea solo una recomendación y no haya sentencia firme, Marruecos ha decidido actuar.

¿Es una nueva provocación por parte de Rabat?

Le preguntamos sobre este tema a Fernando Cocho, analista de inteligencia y ciberseguridad. Y opina que” no es algo para estar tranquilo”. El analista responde que: “aunque se haya avisado al gobierno español, no se ha avisado al gobierno de Canarias. Marruecos no solo nos está echando un pulso, sino que está demostrando que en muy poco tiempo puede llegara tener una capacidad de respuesta hacia los intereses de España mucho más firme de lo que lo está teniendo ahora”.

Cocho añade que: “quizás el gobierno español debería tener un poco más de firmeza y no prohibir las maniobras militares, sino plantear la jurisdicción que les corresponde.” Y apunta a que “el gobierno central debe apoyar al gobierno de Canarias que en muchas ocasiones ha manifestado que se siente aislado y sin apoyos”.