¿A qué consecuencias se enfrenta el ayuntamiento de Batres por no pagar la luz?

La decisión del alcalde de Batres de suspender el pago de las facturas de la luz en la localidad madrileña ha provocado distintas reacciones. El abogado Juango Ospina es muy crítico en redes sociales con la postura del Víctor Manuel López. "Desde mi punto de vista es una auténtica barbaridad" ha asegurado en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

Algunos vecinos de Batres temen que al final tendrán que pagarlo todo y con multa. Para el abogado Juango Ospina puede darse un delito de malversación. "Entendido esto, un alcalde no puede hacer lo que le da la gana en la gestión y menos aún generarle un perjuicio económico".

Pero ¿le pueden cortar la luz al ayuntamiento por no pagar? No, no pueden cortar la luz a Batres por no pagar la factura de la luz. Para el abogado Juango Ospina "en este caso con su decisión que es una decisión suya propia se va a poner al patrimonio municipal en una posición de serio riesgo y de la que derivarán daños más que probablemente".

Para el abogado, la decisión del alcalde de Batres de no pagar la factura de la luz podría "tener consecuencias penales".

