¿Por qué cierran las fábricas de alimentación en España?

Un terremoto sacude el sector industrial estos días. Dos grandes fábricas de alimentación Bimbo y Danone han comunicado que cerrarán dos de sus factorías y aplicaran un ERE que dejará a muchos de sus trabajadores en la calle en 2024.

Bimbo se va de Alicante

En el caso de Bimbo el cierre afecta a la factoría de El Verger en Alicante. La compañía negocia el traslado de los trabajadores a otras factorías, pero para muchas familias trasladar toda su vida a otra ciudad no es viable. La fábrica más cercana está a más de 100 kilómetros. Este cierre afecta a los 113 trabajadores que se quedarían en la calle, muchos de ellos familias enteras jóvenes.

En "Espejo Público" hemos estado con los trabajadores afectados. Esther y su pareja trabajan en esa fábrica "de un día para otro pasamos de tener al tranquilidad de tener tu trabajo y tienes el futuro claro a esto". Ella reconoce que le da mucho miedo ver qué pasará porque pagan hipoteca, tienen dos niñas y abiertamente dice que "lo que siente es miedo". La empresa les ha ofrecido el traslado a otras fábricas peo Esther explica que por lo menso en su caso con dos hijas en edad escolar "es inviable".

"Nos dicen que produciendo en otra fábrica ganarán unos céntimos más por cada kilo de producto"

Otro caso es el de Javier, que lleva desde 2009 en la empresa y ahora se ve en la calle, "aquí el que no tienen una hipoteca tiene un coche que está pagando... y de repente sin esperarlo que te den este varapalo". La gente nos cuenta Javier está preocupada. Vanessa, es otra de las trabajadores. Ella tiene dos hijos y estaba metida en plena reforma en casa pero ahora "nos ha pillado por sorpresa, es un sabor agridulce porque tienes que paralizarlo todo". La única explicación que les dan, dicen los trabajadores, es que están dejando de producir aquí y produciendo en otra fábrica ganarán unos céntimos más por cada kilo de producto.

"Nos dijeron que nos harían un buen despido, pero cuando empezamos a negociar fue diferente"

El fin de semana los trabajadores han convocado una concentración para el sábado 27 de enero y siete jornadas de huelga entre enero y febrero. Javier Fillol, es portavoz del comité de empresa de Bimbo, y explica que al principio desde la empresa todo eran muy buenas palabras. Se les dijo que el que no pudiera trasladarse se le daría un buen despido, no el mínimo que marca la ley pero cuando empezamos a negociar es diferente "ofrecen el mínimo y pocas facilidades para trasladarse". Se quejan de que en otras fábricas el traslado no sería tan dramático peor en su caso la fábrica más cercana está a más de 100 kilómetros.

Desde el comité de empresa no comparten que el problema sea el auge de las marcas blancas porque Javier Fillol explica que "todas las marcas blancas no tienen la posibilidad de tener una fábrica, las fábricas son de las marcas y ellos mismos fabrican la marca blanca" por eso no entienden que la marca blanca venda a un precio y nosotros no podamos vender a ese precio insiste Javier que apunta que eso es una forma de desviar la mirada a otro lado porque la causa real del cierre es que quieren ganar más dinero. Por ejemplo, uno de los productos estrella de Bimbo que se fabrica en El Verger es el producto con el que más dinero se está ganado y por eso no creen que la marca blanca tenga nada que ver con el cierre"

Danone cierra en Cataluña

Otro cierre relevante es el de la factoría Danone en Barcelona en Parets del Vallès, que dejará en la calle a más de 157 trabajadores. En este caso la multinacional francesa justifica la decisión por la caída de ventas ante el empuje de las marcas blancas. Danone pondrá la fábrica a la venta, lo que podría salvar a parte de la plantilla. La centenaria compañía cierra así su fábrica en Cataluña aunque mantendrá parte de sus oficinas y el centro de investigación