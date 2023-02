Las pruebas forenses acorralan a Dani Alves: "Tenía que decirle que era su putita"

El jugador Dani Alves sigue en la prisión de Brians 2 acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Las pruebas que se van conociendo de los hechos ponen sobre las cuerdas al exjugador de Fútbol Club Barcelona. El examen forense ha confirmado que los restos de semen hallados en el interior de la vagina de la víctima corresponden a Dani Alves.

La grabación de las cámaras del local de fiestas también desmienten sus palabras. Alves dijo en un primer momento que no conocía a la joven, posteriormente aseguró que la conocía pero aseguró que no habían mantenido ningún tipo de relaciones sexuales. La grabación de lo sucedido aquella noche deja claro que víctima y acusado pasan 15 minutos juntos en el interior del baño de la zona Vip y esto hace que Alves tenga que reconocer ese encuentro.

El resultado de las pruebas biológicas condicionan ahora la próxima versión de Alves. El periodista Jesús Albalat cree que el resultado del examen forense da un giro al caso porque al comprobar que el semen es de Alves se refuerza la denuncia de la víctima que ya dijo que había sufrido una penetración. Está por ver ahora cuál será la estrategia de defensa de esta nueva prueba y cómo explica que se hallaran restos de semen en el interior de la vagina de la mujer.

La víctima siempre ha mantenido que fue forzada para penetrarla

En su versión la víctima siempre defendía que había sido forzada para penetrarla. Fue a la discoteca con una amiga y una personas de su familia. Allí un grupo de mexicano las invitó al reservado. Dani Alves se encontraba entre esta gente y se puso detrás de ella y empezó a decirle palabras en portugués, según su versión. Le puso la mano con violencia en el pene y ella la quitó hasta en dos ocasiones.

La víctima insiste en que siguió a Alves sin saber qué la invitaba a entrar en un baño

En su declaración la víctima cuenta que Alves se colocó junto a una puerta y le hizo un gesto para que se acercara. Asegura que ella no sabía qué había detrás de la puerta y pensaba que habría otra zona vip. "Finalmente fui y había un lavabo minúsculo. Dani Alves me metió dentro y cerró la puerta, yo le dije que quería salir. Me dijo que no podía irme, que le tenía que decir que era su putita. Bajó en ese momento la taza del baño, se sentó y me tiró al suelo. ,e dije varias veces que parase. Me agarró de la cabeza y me agarró con fuerza con la idea de que le hiciese una felación pero no lo consiguió. Me abofeteó varias veces con violencia y me violó, me resistí pero él era mucho más fuerte que yo. Me pidió que no me moviera hasta que que él no saliera primero".