El propietario del Asador Guadalmina, sobre el plan de ahorro energético: "No pagaré ni un céntimo, es ilegal"

El plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno para cumplir el compromiso con Bruselas de ahorrar un 7% en el consumo de gas todavía no ha entrado en vigor y ya hay negocios que anuncian "insumisión". Uno de ellos es el Asador Guadalmina en Marbella.

José Eugenio, el propietario del Asador Guadalmina es conocido por haberse opuesta a la ley antitabaco y sus críticas al Ejecutivo son frecuentes. Y en esta ocasión ha vuelto a manifestar su rechazo al real decreto ley aprobado y asegura que en su local no se va a "respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno". Para complementar su acción en redes está regalando abanicos a sus clientes con el siguiente mensaje: "Gobierno dimisión".

Espejo Público ha entrevistado a José Eugenio que ha vaticinado que "ningún hostelero de España, con buen criterio, va a poner el aire acondicionado a 27 grados para eso es mejor apagarlo y así no consumes nada de energía. Así nuestros clientes no entrarían". El propietario se pregunta "¿hasta cuándo vamos a aguantar esto?" porque critica "estas medidas no van a arreglar nada".

Además asegura que no le preocupan ni lo más mínimo las sanciones al respecto "no pagaré ni un céntimo de euro si me vienen a sancionar porque esto es ilegal como la mayoría de las normas y leyes que hace este Gobierno. No me preocupa en absoluto".

A nadie cogerá por sorpresa que José Eugenio no es afín al Gobierno de Pedro Sánchez, de hecho también fue noticia cuando decidió declarar persona 'no grata' en su establecimiento al presidente y otros políticos de izquierdas. "A mí no me gustan ni la política ni los políticos, pero mucho menos me gustan los políticos de izquierda que lo que hacen es arruinar este país", asegura.

José Eugenio defiende que los hosteleros son los primeros que buscan medidas de ahorro y critica que "ahora le echamos la culpa de todo al cambio climático y a Putin. Llevamos ahorrando energía desde entonces porque a mi no me agrada nada tener que pagar una factura de 11.000 euros en julio. El primero que ahorra energía soy yo, al precio que está créeme que se pone bastante poco" dice el hostelero.

Ya a principios de verano José Eugenio denunció la falta de trabajadores y hoy ha vuelto a plasmar antes las quejas de Espejo Público su protesta: "Aquí la crisis que hay es laboral, que no encontramos personal para trabajar. No hay gente porque no se les obliga a trabajar" y asegura que él ofrece más salario de lo que marca el convenio y cumple con las horas establecidas. Y sentencia "aquí está todo perfectamente legal. Todos estos bocazas lo que hacen es injuriar".

En un vídeo que ha publicado en su perfil dice: "A ver, sátrapa de la Moncloa, resulta que ante la mayor crisis energética de la historia de España en lugar de abrir centrales nucleares, crear nuevas, bajar impuestos... tu grandísima idea es que no llevemos corbata, apagar los escaparates de los comercios y poner el aire acondicionado en 27 grados, ¿esa es tu grandísima idea?"

El mensaje sigue con una advertencia "Mis clientes no tendrán problema en el Asador Guadalmina porque por supuesto nosotros no vamos a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno y vamos a tener el aire acondicionado a la temperatura que tiene que estar en verano. Además, tenemos nuestro abanico del Asador Guadalmina". El vídeo concluye con la siguiente despedida: "Os esperamos este verano a todos. Muchísimas gracias. ¡Viva España!".