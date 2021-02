José Eugenio Arias, hostelero: "Nos ha tocado el peor Gobierno en el peor momento, está incumpliendo las normas"

José Eugenio Arias es dueño del Asador Guadalmina en Marbella. Para este restaurador se están haciendo las cosas mal desde el principio. "Cuando entró la cepa británica, Alemania, Francia e Italia lo primero que hicieron es bloquear las aduanas con Reino Unido, nosotros dejamos las puertas abiertas y ya la tenemos dentro".

Arias ha cargado duramente contra Gobierno "social comunista" actual. "Nos ha tocado el peor Gobierno en el peor momento y ese el problema". Con el verano "a la vuelta de la esquina" las previsiones no son muy halagüeñas. "La gente se está arruinando y hay hosteleros que se están suicidando y nadie habla de esto".

El colaborador de Espejo Público, Antonio Arráez, cree que España no es un territorio seguro para que vengan los turistas. Unas palabras que el hostelero le echa en cara. "Me parece vergonzoso, se nota que no ha subido la persiana de un negocio en su vida, ni ha tenido empleados. ¿No se da cuenta que España es un país que vive del turismo?".

La respuesta del tertuliano es que "no podemos decir que estamos bien, tenemos los bares abiertos y vengan ustedes porque es mentira. Tenemos un problema que se llama coronavirus que es el culpable". En este sentido, Arias señala que el Gobierno "está incumpliendo las normas" de la Constitución. "Abriré el sábado y no volveré a cerrar hasta que no se me indemnice. No nos pueden cerrar los negocios porque las familias tienen que comer".

Galicia y Valencia apuestan por continuar con la hostelería cerrada para evitar el coronavirus. Castilla-La Mancha reabrirá la restauración a partir de este fin de semana. Mientras que País Vasco ya ha recibido a los primeros clientes tras aceptar el Tribunal Superior de Justicia el recurso del sector hostelero contra el cierre de los establecimientos y acordar su reapertura.

La vacunación sigue siendo la gran esperanza para reactivar la economía. Ya se han administrado 2.320.507 dosis de la vacuna contra el coronavirus en España, lo que supone un 79% del total entregadas hasta ahora a las comunidades. 943.278 personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna en todo el país y en torno al 5% de la población ya estaría inmunizada con la segunda dosis.

Mediante la herramienta CuentaVacunas de Antena3 Noticias se puede consultar la evolución de la vacunación y del suministro de dosis en cada comunidad autónoma.

Puedes ver la entrevista completa a José Eugenio Arias en Atresplayer.