Denuncias por abuso sexual en el ejército español: "Empezó a frotar sus genitales contra mi parte trasera"

"Me dio una palmada en el culo, me lo agarró", así es el relato de una militar que, desesperada, denuncia el acoso sexual que sufre en las fuerzas armadas: "Fue en uno de los primeros cursos que recibo. Mi superior comienza a acosarme durante la preparación de un examen".

Su infierno continúa durante semanas, le insisten en que se quede callada: "Me dicen que si quiero denunciar, pero que no va a servir de nada. Sale la sentencia y empiezan a hacerme la vida imposible, me siento cuestionada".

En Y ahora Sonsoles hemos recibido en plató a otra denunciante de este tipo de prácticas en el ejército: "Mi superior directo me agarraba de la mano, hacía comentarios sexuales", señala añadiendo que: "Al principio fueron miradas. Después, empezó a buscarme por el barco. Me preguntaba cómo me gustaba el sexo".

Un realidad silenciada que sale ahora a la luz gracias a los compañeros de Artículo 14: "Me veía como un superior que podía hacer conmigo lo que quiera", sentencia otra denunciante.

Cristina, la denunciante en plató, le ha contando a Sonsoles Ónega que: "Me acompañó a la lavandería y me hizo comentarios obscenos. Me oreció un masaje y me tocó de manera inapropiada". Además, ha contado que: “Empezó a frotar sus genitales contra mi parte trasera. Me dijo que no lo comentase a nadie, que quedase entre él y yo”.

Decide denunciar y ahora está pendiente de la vista judicial para ver qué ocurre: “No lo denuncié al principio porque pensé que no iría a más, pero en una guardia que compartimos ocurrió la agresión sexual”.

Desde el ministerio de Defensa han señalado que: "cada vez que un caso se denuncia, se activan los protocolos, se acompaña a la víctima y se inicia la investigación que es lo que hay que hacer. De hecho, todos los casos de los que se habla están judicializados lo que quiere decir que no se mira hacia otro lado, sino todo lo contrario”.