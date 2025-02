La primera residencia de mayores LGTBI de España, a punto de abrir sus puertas

La primera pregunta que nos viene a la cabeza parece evidente: ¿Acaso alguien perteneciente al colectivo LGTBI no puede ingresar en una residencia de mayores “convencional”? Federico Armenteros es el promotor de la residencia de mayores enfocada hacia este colectivo. Y nos da una de las razones del proyecto: “Claro que podrían, pero para muchos sería volver a entrar en el armario. El personal no está preparado para la diversidad”.

Años de convivencia y sin pensión de viudedad

Federico muestra a Miguel, Teresa y Javier cómo avanzan las obras de lo que será su casa dentro de unos meses. Tienen prevista la inauguración para el día del Orgullo. Las habitaciones, los vestuarios sin cartel referente al género, cocina, zonas comunes… Será una residencia concertada, porque asegura que el 67% del colectivo llega a la edad de la jubilación en situación de pobreza. “Somos de una generación en la que no se nos permitía trabajar, donde nos metían en la cárcel y no podíamos cotizar a la Seguridad Social. O nos dedicábamos a la farándula y no cotizaban por nosotros. Tampoco te queda pensión de viudedad. Todos los que murieron por el VIH… fueron matrimonios realmente. Pero no podíamos ser ni pareja de hecho. Les hemos cuidado y acompañado a morir pero no hemos podido pedir pensión de viudedad”.

Especializada pero no excluyente

Javier, con una pensión no contributiva de 630 euros asegura que no le gustaría “para nada” ir a una residencia “convencional”. Tampoco le apetece la idea a Miguel, que vive en un piso compartido con un matrimonio de Vallecas. Cree necesaria una residencia como ésta porque “te sientes seguro, tú mismo y libre”. No obstante Federico asegura que se trata de una residencia especializada, pero no exclusiva. Y nos pone el ejemplo de Teresa: “yo soy cis. He nacido hembra y mujer. Y sigo siendo hembra y mujer. Y me gustan los hombres”. Inclusión ante todo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.