Polémica en el PSOE tras la eliminación del 'Q+' de las siglas LGTBI

La polémica en el PSOE está servida después de que se haya decidido eliminar la referencia Q+ de la las siglas LGTBI. Esto lo aprobó el Congreso Federal por mayoría, pero aún así, el secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, insiste en que no refleja el sentir mayoritario del partido. Asegura que trabajaran por todo el colectivo.

El Plenario del 41º Congreso Federal del PSOE aprobaba una enmienda de una de las corrientes feministas dentro del partido para modificar su ponencia marco y eliminar las siglas 'Q+' de las referencias que se hacían dentro de este texto al colectivo LGTBI. La iniciativa inicial que proponía la dirección nacional del PSOE hacía varias referencias a las personas LGTBIQ+, incorporando las siglas Q+, que hacen referencia a las personas queer y el resto de identidades y orientaciones.

Una corriente feminista del PSOE ha conseguido aprobar finalmente su enmienda para que en el ideario final que salga de este 41º Congreso Federal socialista se eliminen las siglas 'Q+', regresando de esta manera a lo que se recogía en el texto del anterior Congreso.

Oleada de críticas

Tras esta medida, ha llegado una gran ola de críticas. Por un lado, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a la decisión del PSOE calificándola como "transfobia". "Una mujer trans es una mujer. Lo demás es transfobia, aunque lo diga el PSOE", ha dicho Montero en un mensaje en la red social X. Tras ello, publicaba un vídeo más extenso en el que aseguraba que la "las mujeres trans son mujeres, tengan pene o tengan vagina" así como que los derechos de las personas trans "son Derechos Humanos". "Todo lo demás ni es feminismo clásico ni es de izquierdas, es pura transfobia", ha resaltado.

Por su parte, Sumar ha respondido a la decisión del PSOE asegurando que no se puede luchar contra la extrema derecha "con las ideas de la extrema derecha". "La lucha por los derechos no puede dejar a nadie atrás. No se lucha contra la extrema derecha con las ideas de la extrema derecha", ha manifestado Sumar en un mensaje en redes sociales.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también ha criticado el "grave error" del PSOE de eliminar las siglas 'Q+' "en un momento donde los derechos LGTBIQ+ están amenazados en todo el mundo"." El PSOE comete un error grave borrando las siglas del colectivo y dando pasos atrás en la defensa de los derechos LGTBIQ+. Nunca se debe renunciar a los principios propios por contentar a quienes buscan excluir", ha añadido Bergerot.

El PSOE se defiende de las críticas

El PSOE se ha defendido de todas las críticas y ataques incidiendo en su compromiso con los derechos y libertades de todo el colectivo LGTBI, aunque en sus documentos oficiales continúe sin incluir la referencia Q+.

El secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha garantizado que su partido seguirá trabajando por los derechos y libertades de "todas las siglas del colectivo sin excepción", aunque no vayan a añadir el Q+ en sus documentos oficiales.

Gutiérrez ha recalcado en declaraciones a los periodistas que no se ha eliminado la Q+ porque el partido nunca ha utilizado esa nomenclatura en sus documentos oficiales, solo LGTBI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com