La primera mujer viceportavoz del papa Francisco, sobre su legado: "Ha sido un gamberro gigante en la fe con una capacidad de visión larga"

"Sin trampa ni cartón. Era un gamberro". Paloma García Ovejero recuerda el sentido de humor del papa Francisco como parte esencial y característica de su legado: "se reía hasta de su sombra, teniendo los fundamentos claros". Precisamente, quién fue la primera mujer en ocupar el cargo de viceportavoz del pontífice, destaca también que Jorge Mario Bergoglio era consciente que "esto (su cargo en la institución) no lo llevaba él, que se trataba de una misión no humana; sabía que la Iglesia la llevaba Dios desde arriba y a él le tocaba manejar la barca".

"Cuando tú ibas, él había ido siete veces"

Según quien fue también subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, esa creencia "le permitía no solo gastar bromas, no solo romper fronteras, sino crear lo que él llamaba la cultura del encuentro: desde tu planeta Plutón y desde mi planeta Marte, vamos a encontrar este trocito que nos une".

García Ovejero afirma que el santo padre "ha sido un gigante en la fe, pero con una inteligencia fuera de lo normal y una capacidad de visión larga: cuando tú ibas, él había ido siete veces".

El último encuentro, con J.D. Vance: "un mensaje brutal"

Francisco recibió al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el mismo día, Domingo de Resurrección, en el que criticó el "desprecio hacia los migrantes" en su mensaje pascual. Un mensaje y un encuentro, el último con un líder mundial, con tintes simbólicos, en la forma y el contenido.

"¿Y qué dice Jesucristo? Amad vuestros enemigos, vengo pronto". Para la exviceportavoz del pontífice, más allá de lo simbólico, "fue un mensaje brutal": "él no recibió a su último mejor amigo. Sus íntimos estaban en la plaza, despidiéndose de él abajo, y gritándole padre Jorge, sabiendo que era la despedida, el domingo".

Pero, ¿por qué desgastó sus últimas energías con un personaje como Vance? Para dar respuesta a esta pregunta, García Ovejero insiste en el mensaje: "haced el bien a los que odian". "Las periferias y las periferias existenciales, que son las que han marcado el papado de Francisco, no son solo son los viajes a Lampedusa, sino también recibir a personas que, en teoría, no están en mi bando, que en teoría no piensan como yo", añade.

"Solo Benedicto XVI fue el reformador, los demás le han acompañado"

"La esencia no va a cambiar, pero aislar al papa Francisco de una concatenación de papas es perderse la visión angular, porque no se entiende a Jorge Mario Bergoglio sin Benedicto XVI, como no se entiende el papa Juan Pablo II sin Benedicto XVI."

La importancia de la herencia del legado de los pontífices es fundamental para entender la evolución de la institución católica, según la exsubdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, que considera que "si el papa Francisco ha podido pintar de colores la Iglesia y poner flores en los balcones, es porque Benedicto XVI le había puesto a los cimientos y el cemento feo gris sobre el que sostener estas reformas, empezando por la lucha contra la pederastia".

"Solo Benedicto XVI fue el reformador, los demás le han acompañado", asegura.

El papel de la mujer en la Iglesia Católica

"El papa Francisco le ha dado normalidad a un hecho que ya era normal": abrir la Iglesia Católica a las mujeres. Así lo considera García Ovejero, que recuerda que "la primera persona que anunció la resurrección de Cristo fue una mujer, fue María Magdalena, que es la que salió corriendo a contárselo a los apóstoles y no todos la creyeron".

En este sentido, se pregunta "¿qué hay de raro en que sea una mujer la portavoz de la Iglesia o la que gobierna la Santa Sede, cuando la Iglesia es mujer, como le gustaba decir al papa Francisco. "La gran jefa es la virgen María, y fue María Magdalena, su apóstala favorita, la encargada un día como ayer, de anunciar la resurrección, que al final es en lo que se pasa todo esto".

Asimismo, admite que la existencia de "tintes políticos y geopolíticos e ideológicos", pero al mismo tiempo recuerda "que nadie va a entender nunca al papa Francisco si se le olvida que es católico, y nada más que católico, igual que el anterior papa y que el próximo que conoceremos la semana que viene".

¿Veremos a una mujer eligiendo a un Papa?

"Absolutamente no". Para quien fue la subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, es "impensable" ver a una mujer cardenal eligiendo a un pontífice. Asevera que "todo está inventado: Jesucristo era hombre, el sucesor de Cristo fue Pedro, hombre, y así sucesivamente. El vicario de Cristo en la Tierra no elimina la importancia de la mujer".

"Hay una especie de obsesión por masculinizarnos, y por clericalizarnos, que a mí no me molesta, pero me hace reír. Yo no necesito ponerme una sotana y una estola para sentirme parte de la Iglesia o para sentirme misión", añade. Defiende que era "una cuestión de roles, e incluso de tradición, pero es que se lo inventó Jesús".

