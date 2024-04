Su presunto maltratador la interroga en el juicio por el derecho de autodefensa: "Se cree que con una toga es superior"

Gracia conoció a su pareja en una comida que organizaba un amigo común en Málaga en 2018. Reconoce que en ese momento vivió "un flechazo" e incluso se tatuó su nombre en el antebrazo. Sin embargo, antes de que se cumpliera un año de la relación ya le había interpuesto la primera denuncia por maltrato. Denuncia que acabó retirando "por vergüenza". Ahora se celebra el juicio y el presunto maltratador, abogado penalista, se está defendiendo a sí mismo y es él quien interroga a Gracia en las vistas.

Cuenta esta mujer que su expareja, el hombre al que denuncia, "ha pedido el derecho de autodefensa y él mismo está interrogando a su supuesta víctima". El acusado tiene una orden de alejamiento de 300 metros y no se puede comunicar con Gracia, pero en ese caso prevalece su derecho a defenderse de manera legal, tal y como manifiesta el periodista Miquel Vals.

"Es algo que no es decente pero sí es legal"

A esta mujer le da terror encontrarse a su expareja en la sala, que además "se muestra con actitud chulesca", tal y como señala. "Piensa que cuando tiene una toga está un grado superior a mí eso se lo consiente también el juez y la Ley que también lo ampara. Yo me siento, él se pone a preguntarme y me dice: "No es más verdad que mi cliente..." Y yo pienso, ¿qué cliente si el maltratador eres tú?"".

Tal y como señala la periodista Beatriz de Vicente nuestro sistema penal permite que un abogado se defienda a sí mismo. Esto para la víctima resulta muy violento porque es una forma de perpetuar en la sala la propia agresión. Gracia llegó a tatuarse el nombre de su pareja en el antebrazo.

"Los maltratos se producían de forma habitual"

Sostiene Gracia que en estos años ha sido víctima de malos tratos físicos, psicológica, verbales e incluso a violaciones. "Los maltratos se daban de forma habitual", afirma. Añade además que nunca pensó que esto pudiera pasarle viniendo de "un abogado de buena fama".

El juicio principal del caso se celebrará en 2025. Hubo una vista hace un mes y, según Gracia, no se llegó a juicio porque él no acató lo que le interpuso Fiscalía. En julio se celebrará una nueva vista.