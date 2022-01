La presidenta de la asociación de enfermería escolar: "No hay criterios científicos para la nueva cuarentena"

Natividad López, presidenta de la asociación de enfermería escolar, señala que "no hay ningún criterio científico" que avale el descenso de las cuarentenas de los positivos de Covid ni el nuevo protocolo para aislar un aula. "Es un criterio social y económico", apunta.

La sanitaria apunta que "antes de reducir cuarentenas o decir que se pongan los niños mascarillas en exterior sí que se podían haber hecho test de antígenos a profesorado y alumno. Las herramientas son antígenos y vacunas y mantener las medidas que se habían relajado. Ahora está claro que es un virus respiratorio y hay que intensificar el uso de mascarillas, medidores de CO2 y ver la calidad de aire".

Natividad López señala que según pronostican los epidemiólogos en 2 semanas habrá una subida de los contagios que luego irá bajando. Por tanto, destaca la importancia de usar medidas de contención los primeros días de la vuelta a las aulas.

Por su parte, el periodista Paco Maruenda destaca que EEUU tiene las mejores universidades del mundo y es la primera potencia mundial y recomienda 5 días de confinamiento para los casos positivos de Covid. "Cuando hablamos de la ciencia y de la medicina Esta es una enfermedad que desconocemos todos. Está claro que hay que convivir con el bicho. Yo he pasado la Covid asintomático, ni me he enterado y de toda la gente que conozco nadie la está pasando mal", apunta.

