María Jesús del Barco, sobre la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado: "Su recorrido es muy corto"

No ha querido compartir su opinión personal, pero tras "leerse la querella", la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura considera que su recorrido es "muy corto". Básicamente, detalla, "recoge las alegaciones, declaraciones y cada una de las manifestaciones" de los miembros del Consejo de Ministros de estos últimos días. Asegura, además, que "es evidente que (este escrito) llevaba tiempo preparándose, al menos desde que se conoció la citación de Pedro Sánchez". María Jesús del Barco pronostica que el juez Peinado continuará adelante con la instrucción, "en tanto no exista una admisión a trámite" y teniendo en cuenta que "Pedro Sánchez no es parte de este procedimiento, ya que fue citado como testigo".

¿Una estrategia procesal?



Sobre la posibilidad de elevar la causa al Tribunal Supremo, en el caso de que Pedro Sánchez fuera imputado, del Barco recuerda que el magistrado tendría que presentar una exposición razonada, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con el Fiscal General del Estado. Una posibilidad que ponía sobre la mesa en Espejo Público el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura plantea que "tal vez la querella, más que perseguir que se castigue o condene al juez Peinado por un delito de prevaricación, sea más una estrategia procesal. De hecho, en la querella se dice que se trata de apartar a un juez y no atacar al Poder Judicial".

Presidente del Gobierno vs. Esposo de Begoña Gómez



Por otra parte, recuerda que la citación del juez Juan Carlos Peinado desvincula la figura del Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez como esposo de Begoña Gómez. Es por este motivo, que le llama la atención que la querella sea presentada por la Abogacía del Estado en nombre del jefe del ejecutivo. Del Barco asegura que el organismo puede actuar para defender los intereses del Presidente cuando ejerce las funciones del cargo. "O es una estrategia procesal o es peligroso mezclar el hecho de ser Presidente con el hecho de ser esposo de Begoña Gómez a estos efectos y considerar que eres un todo. Juan Carlos Peinado lo había separado por algo".



Además, destaca que para que la Abogacía del Estado ponga en marcha el procedimiento, necesita el visto bueno del ministro de Justicia, un cargo nombrado por el mismo Pedro Sánchez. "A veces el sistema nos pone ante estas contradicciones que no dejan de ser chocantes", indica.

"Me sorprende que nos hayamos enterado con tanta antelación de la querella"

A María Jesús del Barco le llama la atención también que en la querella se critique que las resoluciones y citaciones se conozcan por los medios de comunicación, cuando precisamente la presentación de esta misma querella se ha sabido a través de la misma vía. "Me sorprende que nos hayamos enterado con tanta antelación de su presentación", añade. Afirma que, con cierta frecuencia, abogados y particulares presentan querellas en contra de las resoluciones de los jueces que no llegan a los propios magistrados porque los Tribunales Superiores no las admiten a trámite.

En cuanto a los informes de la UCO que descartan irregularidades, la magistrada destaca que "no es la Guardia Civil quién decide qué hechos son o no constitutivos de delito o si hay o no hay caso. Eso lo decide un juez". Detalla que la Unidad Central Operativa como policía judicial se encarga de elaborar informes ordenadas por el juez y no tomar decisiones sobre procedimientos.

"Me preocupan los ataques que estamos sufriendo cada día"

"Me preocupan muchísimo todos los ataques que estamos sufriendo permanentemente cada día que hay una rueda de prensa del Consejo de Ministros, cada día que escuchamos a Fernando Grande-Marlaska, cuando escucho a Afra Blanco con burlas con las actuaciones del juez Peinado." La activista y colaboradora, presente en el plató durante la entrevista, ha querido defenderse poniendo de relieve la libertad de expresión: "yo no estoy juzgando la actuación de todos los jueces. No me hace gracia lo que está pasando y no creo que el daño no lo estoy haciendo yo, sino el señor Peinado con los jueces".