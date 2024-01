Preocupación por el tráfico de cachorros: "Lo difícil es discernir cuándo es legal o ilegal"

100 crías de perro han sido rescatadas y ocho personas han sido detenidas en una operación contra la venta ilegal de perros. Los cachorros estaban hacinados y sin ningún control veterinario. En el lugar, la Policía Nacional también encontró fosas con centenares de restos óseos.

La situación es desoladora y, lamentablemente, no es algo excepcional, sino que "lleva pasando mucho tiempo", según ha asegurado el veterinario Antonio Folch.

Esta organización se dedicaba, concretamente, a la importación de cachorros desde países del este de Europa y tenía forma de estructura piramidal. Una veterinaria cómplice firmaba los certificados de salud de los perros. Una salud que se ponía en juego tras más de 15 horas de viaje para traerlos a España. Pero eso les daba igual: lo importante era poder venderlos. Sin importar que estuviesen incubando una enfermedad infectocontagiosa o que ya la padeciesen y muriesen al poco tiempo de ser comprados.

Durante los registros, se ha intervenido también material para practicarles la eutanasia. Material ya utilizado, talonarios de medicamentos, 3.000 euros, pasaportes y cartillas veterinarias falsas donde se modificaba la fecha de nacimiento de los cachorros e incluso sus razas.

Antonio Folch ha asegurado que es una práctica común traerlos del extranjero de forma irregular. El veterinario ha explicado en el programa de Espejo Público que esto lleva pasando tiempo, pero que "ahora se persigue más", aunque ha lamentado que es "difícil el discernir cuando el tráfico es legal o ilegal".

Sobre la salud de los cachorros, ha comentado que a los traficantes "no les interesa que los perros enfermen, porque, si no, no los venderían" y que el procedimiento que suelen seguir es el de aislar en camadas para que no se contagien unos a otros. "Lo que pasa es que a veces viajan muy pequeños y no tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Sus defensas bajan y cogen enfermedades", ha concluido.

Los detenidos se enfrentan ahora a un delito de maltrato animal continuado, estafa y pertenencia a organización criminal.