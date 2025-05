Segunda oportunidad para Carolina en La Voz Kids tras un momento inolvidable con Lola Índigo

La noche en La Voz Kids ha vivido uno de sus momentos más especiales gracias a Carolina, una joven talent que, pese a los nervios, dejó claro que tiene muchísimo que ofrecer. Tras interpretar ‘Baby One More Time’ de Britney Spears, y no lograr que ningún coach girara su silla, Carolina rompió a llorar al terminar su actuación.

Pero lo que parecía un final amargo se transformó en una historia de superación y magia. Al acercarse a Lola Índigo, Carolina le pidió si podían bailar juntas la misma canción. Y así fue: ambas compartieron escenario, y Carolina cantó y bailó al mismo tiempo, demostrando una actitud valiente y una entrega admirable.

El gesto no pasó desapercibido. Los coaches se dieron cuenta de la enorme dificultad de lo que acababa de hacer y del talento real que hay detrás de los nervios. Fue entonces cuando anunciaron una decisión inédita en esta edición: Carolina tendrá una segunda oportunidad, esto quiere decir que será la única talent que podrá repetir su Audición este año.

¡Qué momentazo acabamos de vivir en La Voz Kids!