Nerea demuestra que el soul no tiene edad en La Voz Kids: “Me gusta mucho”

Nerea tiene muy claro que ha nacido en la época equivocada. Con solo 13 años, esta joven talent ha dejado claro que su gran pasión es la música de los años 60 y 70, y su actuación en La Voz Kids ha sido una declaración de intenciones.

Sobre el escenario, Nerea ha interpretado ‘For Once in My Life’ de Stevie Wonder, una canción llena de ritmo, energía y mucho soul, que ha hecho vibrar al plató y ha dejado una gran impresión entre los coaches.

Edurne ha sido la única en pulsar el botón y apostar por ella. “Me gusta mucho la canción que has escogido. Estabas nerviosa, pero eso se puede trabajar”, le dijo con una sonrisa, reconociendo el potencial y la autenticidad de su estilo.

La coach madrileña tiene claro que Nerea tiene un largo camino por delante en el programa, y que con trabajo y confianza puede dar mucho que hablar. La joven ya forma parte de su equipo y promete llenar el escenario de La Voz Kids con música que nunca pasa de moda.

¡El soul está más vivo que nunca… y Nerea ha llegado para demostrarlo!