El precio de tener a Isabel Pantoja como amiga: "He tenido que acudir a un psicólogo y llorado lo que sabe Dios"

Recientemente saltaba a la palestra mediática la relación de gran amistad que mantendría Isabel Pantoja con otra mujer, y desde entonces la información no ha dejado de fluir. su nombre, Mariló. La mujer regentaría una clínica oftalmológica en Córdoba y, desde hace más de 20 años, actualmente gestionaría la agenda médica de la tonadillera, a quien conocería desde hace más de 20 años.

La mujer, a quien se ha visto en multitud de ocasiones acompañando a Isabel Pantoja, se encontraría abrumada por la gran expectación e hipótesis que ha despertado la noticia de su relación. Tal sería el agobio de Mariló, que la supuesta y actual mejor amiga de Isabel Pantoja se habría alejado del ojo público, y se encontraría refugiada precisamente en Cantora, finca y residencia de Isabel, quien la estaría proporcionando cobijo.

Mentiras

Espejo Público revela hoy el testimonio de un afectado por las consecuencias de haberse relacionado con Isabel Pantoja. Y es que resulta que la atención de los medios de comunicación no sería el único de los precios a pagar por disfrutar de la amistad de la famosa cantante: "Que no mienta, porque miente muy bien y la conozco mejor de lo que muchos se creen. Yo he tenido que ir a un psicólogo y yo jamás fui, y pasé por cosas muy duras en mi vida y nunca tuve que ir. A raíz de Isabel Pantoja he tenido que acudir a un psicólogo. Yo he llorado lo que sabe Dios", declara el hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato.

"Yo no quiero saber nada de ella. Yo creía que era buena persona, pero me equivoqué"

Respecto a las polémicas informaciones sobre su contratación como imagen (y voz) en una campaña publicitaria del Gobierno de las Islas Canarias, y que la devolvían a la primera línea informativa hace unas semanas, la persona afectada realiza las siguientes acusaciones: "Con el empresario (canario) tiene una cierta amistad. Ahí tiene al empresario, que es el que la está sacando de todo, pero cuando el empresario la haya sacado de todo, lo mandará lejos".

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Gema López, añade más información sobre el testimonio del afectado y supuesto examigo de Isabel. El informante, mencionaría a dos personas del entorno actual en su relato, que habrían sido utilizados por la cantante en su propio beneficio.

Las intenciones del testigo que no quiere revelar su identidad no serían otras más que advertir a Mariló, que la mujer sea consciente de las consecuencias que podría tener que padecer, si Pantoja se comportase como habría hecho con anterioridad.

Devoción ciega

Tal sería la admiración que despierta en muchísimos de sus seguidores que gran cantidad de personas dejaban de lado sus responsabilidades y entraban, aunque sólo fuera por unos días, en la vida de Isabel, incluso llegando a pagar por ello, realizar trabajos o servicios para 'La Pantoja'.

El director de 'Vanitatis' y colaborador de Espejo Público, Nacho Gay, por su parte mantiene que "ella se creía que su tiempo, estar con ella, costaba dinero, y había que pagarlo, por lo tanto 'me lo tienes que dar', esa era la imagen que tenía en su cabeza". Esto podría explicar las palabras de varias personas que han formado parte del círculo más cercano de la cantante, en las que se afirman que exprimiría a muchas personas de su entorno.