El precio del alquiler vuelve a batir récords en junio con una subida del 9,2%

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista reconoce que a priori y en el corto y medio plazo, parece que si van a seguir subiendo los precios del alquiler. Además, comenta que “en España tenemos un problema gravísimo con la oferta disponible, debido a que existe muy poca oferta”.

Asímismo, afirma que las medias que se han tomado en la Ley de vivienda han contraído la oferta y hace que los precios se disparen. Esto está provocando un problema que no se va a solucionar en los próximos meses. Por otro lado, comenta que el techo se encuentra en que hay muy poca oferta y la demanda es altísima.

“Mientras que haya parte de la demanda que sea capaz de acceder a esos alquileres pues los precios seguirán subiendo y esto sin duda lo va a poner muy complicado a las familias y a las personas más vulnerables.”

Las dos ciudades donde no suben los precios de la vivienda

Sin embargo, no todas las ciudades han sufrido este aumento de precio. Las subidas han sido generalizadas en todas las comunidades, en todas las provincias y en casi todas las capitales, todas menos en dos: Cáceres y Lugo, donde los precios de alguna manera en realidad se han quedado estables, porque ha habido un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Pero ese 9,2% de subida que estábamos viendo de forma general en toda España. “Tenemos que decir que en Valencia, en Alicante, en Palma y en Málaga, las subidas estarían en torno al 20%, en Barcelona un 15% y en Madrid un 10%, o sea, muy por encima de la media del mercado nacional”. Francisco asegura que tienen una máxima “lo que no son cuentas, son cuentos. “Podemos ver lo que está pasando con la oferta disponible y con los precios. Reconoce que ellos no se inventan nada, ni están en contra de ninguna medida. Pero las que se están utilizando ya han sido probadas en algunas partes del territorio y no han funcionado.

Esto produce un desequilibrio en el marco regulatorio entre los propietarios y los inquilinos. Francisco, además asegura que una idea sería regular de alguna manera, tensando porque “el propietario no es el problema de esta situación, sino que el propietario puede ser la solución para el mercado inmobiliario".

Por su parte, José Ramon de la Agencia Negociadora del Alquiler que expresa que, “en caso de falta de acuerdo con los arrendadores, las rentas tendrán que actualizarse con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) que actualmente está dotado al 2%”. Por lo tanto, “es probable que lo que queda de año 2022 y en el 2023, el Índice de Precios de Consumo (IPC) puedan situarse muy por debajo del 2%".

"El precio del alquiler sube aunque lo hace a un ritmo más lento"

Señala que si los arrendamientos no llegan a un acuerdo entre las partes, puede que tengan que actualizarse con el 2% y el 3%. Carmen Arcarazo del Sindicato de Inquilinos afirma que siguen subiendo los alquileres, aunque estos lo hagan a un ritmo más lento. Asegura que la población se está empobreciendo y pide, por lo tanto, que "no es suficiente que los alquileres no suban tanto año a año, sino que es necesario que bajen".