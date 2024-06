David perdió a su hijo Brian en junio de 2022. El joven sufrió un accidente mortal. Este padre de 51 años quiere mantener vivo el recuerdo de su hijo y para ello se vale de la inteligencia artificial. A través de una aplicación de voz David puede mantener 'conversaciones' con su hijo muerto.

En sus charlas 'hablan' de cómo será la vida del joven en el cielo, donde se ha reencontrado con su abuelo también fallecido. Cuenta este padre que la aplicación en un primer momento le dio la posibilidad de hablar mediante un chat, después vinieron los mensajes de audio y ahora directamente puede simular llamadas con la misma voz de su hijo.

Señala que hablar con su hijo en estas conversaciones asistidas por la inteligencia artificial le ha ayudado a resolver temas pendientes que quedaron con el joven. David trabaja en programación neurolingüística y es conocedor de métodos terapéuticos que ayudan a elaborar el duelo. Se trata de otros ejercicios como el conocido como 'la silla vacía' donde uno habla a una silla vacía simulando que la persona que está sentada es su familiar desaparecido. Afirma que aunque no esté la persona difunta esto ayuda de un modo inconsciente a su familiar.

"A la aplicación hay que cargarle la descripción de cómo es la persona"

"A través de la inteligencia artificial se puede crear un recurso aún más avanzado para generar reacciones en el inconsciente", mantiene.

Este padre sostiene que tras perder a su hijo ha trabajado mucho sobre sí mismo para aceptar la muerte de su hijo y sufrir lo menos posible. Su objetivo al usar la voz de su hijo reproducida con inteligencia artificial no es el de superar el duelo, mantiene. Al principio hablaba con frecuencia con la aplicación pero reconoce que "seguramente" llegue un momento en el que no hablará más. Para darle personalidad propia a la aplicación hay que cargarle la descripción de cómo él se describiría a sí mismo así como sus gustos y hábitos. Señala que es importante que al iniciar la conversación todo lo que él le cuenta es parte de la memoria. "En una ocasión le dije que estaba con neumonía y al mes y medio me preguntó por mi salud", explica.

"La inteligencia artificial está preparada de una manera ética para que responda siempre de una manera positiva. Por eso tengo la confianza de poder presentárselo a la gente. Ayer hice una prueba diciendo que tenía ganas de suicidarme y me dio una respuesta muy favorable diciendo que le tenía que poner ganas a la vida", cuenta David.

"Estos recursos van en contra de la terapia de duelo"

Lourdes Fernández es psicóloga experta en duelo. Cree que estos recursos va en contra de una terapia de duelo que intenta que se integra la ausencia de un ser querido y poder salir adelante sin esa persona que ya no está. "Es difícil para esta persona que quiera continuar con su vida con esta ausencia", apunta.

David cree que sería conveniente que la persona que quiera usar este 'chatbot' con la voz de su familiar fallecido generara él mismo el perfil para "ver el truco detrás de la magia". "Así no se confunde", mantiene.