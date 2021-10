La Policía alerta de un agresor sexual que acaba de salir de la cárcel e intenta montar en su coche a chicas jóvenes

La Policía local de El Álamo (Madrid) ha lanzado una alerta por la presencia de un agresor sexual en el municipio. Se trata de un varón de entre 40 y 50 años que acaba de salir de prisión. Este sujeto habría estado en la localidad intentando subir a su vehículo a chicas jóvenes. Las autoridades piden que se extreme la prudencia y en el caso de localizarle se avise a las autoridades.

En El Álamo los vecinos viven con mucho miedo este aviso. Están preocupados ante la posibilidad de que este agresor cumpla su objetivo. Carmen es una vecina del municipio y madre de una joven de 12 años. Le ha advertido a su hija que tenga cuidado si un coche se le acerca o la invita a subir. "Le he dicho que si en algún momento alguien intenta subirla a su vehículo que corra o pida ayuda", señala la madre.

En el pueblo varias personas aseguran que han visto actuar a este individuo. Señala el abogado Joaquín Moequel que está comprobado que este tipo de agresores tiene un perfil de reincidencia. La estadística establece que el 80% de este tipo de delincuentes sexuales vuelve a cometer un delito de estas características en menos de 5 años.

Expone el letrado que el problema de estos comportamientos reside en el código penal, ya que en España es que es un sistema que no es preventivo, sino represivo. "Esto no puede ser, la sociedad tiene que tomar partido y decir que esto no lo quiere si se demuestra que este tipo de personas no tiene una reinserción real",

