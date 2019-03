Polémicas declaraciones del hombre que ofreció una recompensa por encontrar a Malen

Malen lleva más de 70 días desaparecida en la isla de Mallorca. A pesar de los esfuerzos en su búsqueda, no se sabe nada de ella. Alejandro, el padre de la joven, ha llegado incluso a entrar en Son Banya, el supermercado de la droga en Palma. El padre no tuvo ningún problema para entrar en un territorio donde cualquiera que no viva allí o que no tenga determinadas relaciones no es bienvenido. Quizá ayudó la mano que le tendió a Alejandro, el Ico, hijo de la Paca, la narcotraficante más conocida en la Isla.

El Ico, tras ofrecer una recompensa por cualquier información que pudiera dar con el paradero de Malen, ha dado marcha atrás y ha roto su silencio con unas polémicas declaraciones a Espejo Público.

Este hombre hace acusaciones muy graves. La primera, da a entender que el padre de Malén se siente culpable de que ella se haya ido. "Me informé y ví que la mujer también lo tenía denunciado por malos tratos", dice el Ico. Hace además referencia a algo inexplicable: "Me ofreció montar una cadena de asadores argentinos. Si yo tengo a mi hija desaparecida, no tengo la cabeza para montar negocios".

El hijo de "la Paca" entra en un asunto polémico pues insinúa que el padre de Malén podría tener amistades poco recomendables. "Yo no entiendo por qué tiene esas amistades. Me entero por algunos conocidos míos que han estado metidos en temas de grogas, le conocen también". Asegura el Ico que se siente decepcionado por haber intentado ayudar a enc ontrar a Malén. "Creo que me he equivocado".